Гоффенгайм - Шахтар: 2:2. ОНЛАЙН

39' Гол. Гоффенгайм зрівнює рахунок.

37' Отримав Степаненко жовту картку, за гру прямою ногою в ногу Цубера.

36' Заспокоїлася гра, не поспішають вперед команди з таким же хистом, як і на початку матчу.

35' Закидав з-за спини захисникам Цубер на хід Салаю, але вийшов з воріт П'ятов і виявився першим на м'ячі.

34' М'яко закинув Нордтвейт на лівий фланг, куди вривався Цубер, але перехопив цей пас Данченко, вибивши м'яч за бокову лінію.

33' Притримав руками в центрі поля Фогт Тайсона, зірвавши контратаку. Потрібно було показувати жовту картку. але арбітр обмежився усним попередженням.

32' Обігрався в стіночку з Цубером Демірбай, після чого прострілив у воротарський, але П'ятов на виході перехопив цей пас.

31' Отримав снаряд на фланзі Кадержабек і в дотик прострілив на ближню штангу, але тут пробити Салаю не дозволив Хочолава.

30' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Салаї після відмінного пасу від Цубера і головою скинув під удар Бельфоділю, але снаряд перехопив Кривцов.

28' Розіграли донеччани кутовий. М'яч підхопив Майкон і навісив на дальню штангу, де пробив головою Кривцов. У сантиметрах від стійки пройшла сфера.

27' Пішов в обіграш на фланзі Тайсон, але напоровся на Бичакчича, який в найчистішому підкаті виніс снаряд за лицьову лінію.

26' Все в порядку з Мораесом. Після невеликої медичної допомоги повернувся він в гру. Травми "гірникам" вже точно не потрібні.

25' Пауза в матчі. Опинився на газоні Мораес і попросив медичної допомоги. Щось з шиєю у форварда Шахтаря.

24' Хороший діагональний пас виконав Нордтвейт на правий фланг, куди вирвався Кадержабек, але не вистачило йому швидкості, щоб зберегти м'яч в полі.

23' Накрутив на фланзі Данченко суперника і навісив на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося, тільки Кадержабек, який виніс сферу в аут.

22' Прорвався Шульц на швидкості по лівій бровці і прострілив уздовж воріт, але П'ятов грамотно зіграв на виході і перехопив цей пас.

21' Протягнув м'яч по флангу Бельфоділь і відкотив під удар Нордтвейту, але стрельнути останньому не дозволив Коваленко.

19' Хочолава обрізався на своїй половині поля, ледь не подарувавши м'яч Салаю, але підстрахував свого партнера П'ятов і вибив м'яч подалі.

17' Гоффенгайм відіграє один гол! Тепер вже провалилася оборона гостей. Бельфоділь віддав пас з глибини на хід Крамарича, який вискочив один на один і, елегантно перекинувши П'ятова, відправив сферу у сітку.

15' ГООООЛ! Шахтар подвоює рахунок. Тайсон забиває. Спіймали суперника на контратаці футболісти Шахтаря. Зачепився за м'яч в центрі поля Мораес і вирізав чудовий пас на хід Тайсону, який вискочив один на один з голкіпером і спокійно переграв Бауманна, пробивши в дальній кут.

13' ГОООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Накрутив суперника на фланзі Ісмаїлі, змістився в центр, обігрався в стінку з Тайсоном, після чого з гострого кута пробив зовнішньою стороною стопи. Від ноги захисника сфера влетіла точно в дальній кут.

11' Коваленко з лівого флангу шукав пасом на дальній штанзі Тайсона, але того випередив Фогт і грудьми скинув м'яч в руки Бауманну.

10' Активно прессингують суперника на чужій половині поля німці. Важко виходити поки "гірникам" за центр поля.

9' Зачепився за м'яч Цубер на лівій бровці і другим дотиком прострілив уздовж воріт. Міг замикати Бельфоділь, але П'ятов виявився першим на м'ячі.

8' Виграв підбір у штрафному суперника Шульц і з льоту стрельнув метрів з двадцяти двох. Над поперечиною пролетіла сфера.

7' Хорошим пасом Кадержабека запустив у прорив Крамарич. Павло прострілив у дотик уздовж воріт, але в своєму штрафному м'яч на кутовий виніс Хочолава.

6' Тайсон пасом запустив по флангу Ісмаїлі, який з гострого кута пробив по воротах, але прочитав епізод Бауманн і намертво зафіксував снаряд у своїх руках.

5' В контратаку тікали донеччани. Протягнув м'яч на чужу половину поля Ісмаїлі, але ось віддати точний пас на хід Коваленку не зміг.

4' Прорвався на швидкості по правій бровці Данченко і низом прострілив на ближню штангу, але тут був один Бичакчич, який вибив сферу в аут.

3' Заслабка подача і Шахтар без проблем відбився від першої атаки.

2' Гоффенгайм заробив перший кутовий у матчі.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, звучить гімн Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, юнацька команда Шахтаря не змогла переграти однолітків з Гоффенгайма.

Стали відомі стартові склади команд.

У 5-му турі групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар у гостях зіграє проти Гоффенгайму.

Гра відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

Чемпіон проведе традиційну текстову онлайн-трансляцію гри Гоффенгайм - Шахтар, починаючи з 21:45.

Нагадаємо, що Шахтарю у грі проти Гоффенгайма не допоможуть Марлос і Ярослав Ракицький.

Джерело - Чемпіон.