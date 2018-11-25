Девич: Краще грати, а не співати гімн України

Екс-нападник збірної України Марко Девич вивчив гімн України.

Про це розповів сам футболіст.

"Журналісти часто запитують чи знаю я гімн України. Для них це найважливіше.

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Зараз багато говорять про Ярослава Ракицького. Він гімн знає, він грає добре, він відчуває себе українцем, він нічим не нашкодив країні ... Для мене Ярослав - найкращий захисник України за останні 10 років. Преса постійно запитує, чому він не співає гімн. Це йому заважає.

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Краще грати, ніж співати. Буває, гравець вийшов, красиво заспівав гімн, а на полі - не біжить, не рухається, його немає", - сказав Девич.