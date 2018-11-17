Гусєв та Девич отримали тренерські ліцензії. ФОТО

Відразу кілька екс-футболістів збірної України отримали тренерські ліцензії категорії "А" UEFA.

Фотографію новоспечених фахівців у соцмережі Instagram опублікували Едмар та Марко Девич.

Серед тих, хто отримав диплом, – колишній півзахисник Динамо Олег Гусєв, екс-хавбек Металіста Едмар, нападник Сабаха Марко Девич, який відомий за своїми виступами за той же Металіст, екс-тренер Вереса Володимир Гоменюк, а також півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко.

В Україні диплом категорії "А" дає можливість ставати тренером команд Першої та Другої ліг або асистентом головного тренера в команді вищого дивізіону.

Нагадаємо, Девич чекає виклику у збірну.

Натомість, українська збірна поступилася Словаччині.

А Бойко став найгіршим гравцем протистояння.

Джерело - Чемпіон.