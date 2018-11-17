Гусєв та Девич отримали тренерські ліцензії. ФОТО

Відразу кілька екс-футболістів збірної України отримали тренерські ліцензії категорії "А" UEFA.
Фотографію новоспечених фахівців у соцмережі Instagram опублікували Едмар та Марко Девич.
Серед тих, хто отримав диплом, – колишній півзахисник Динамо Олег Гусєв, екс-хавбек Металіста Едмар, нападник Сабаха Марко Девич, який відомий за своїми виступами за той же Металіст, екс-тренер Вереса Володимир Гоменюк, а також півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко.
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В Україні диплом категорії "А" дає можливість ставати тренером команд Першої та Другої ліг або асистентом головного тренера в команді вищого дивізіону.
Нагадаємо, Девич чекає виклику у збірну.
Натомість, українська збірна поступилася Словаччині.
А Бойко став найгіршим гравцем протистояння.
Джерело - Чемпіон.