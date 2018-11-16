Девич: Завжди чекаю виклик у збірну України

Екс-форвард "синьо-жовтих" Марко Девич хоче ще зіграти у складі збірної України.

Про це розповів сам гравець.

"Моя футбольна кар'єра відбулася саме в Україні. Я тут створив себе і як гравця, і як людину. Тому і проходжу тренерські курси тут.

Виклик в збірну завжди чекаю. Поки граю, поки забиваю, але розумію, що зараз йде тенденція на молодих гравців, яких готують на наступний чемпіонат Європи", – підсумував Девич для FootballHub.