Тренер Леганеса оцінив гру Луніна

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно прокоментував гру українського голкіпера Андрія Луніна у матчі 13-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

"У цьому матчі у Луніна, як і у всіх, були позитивні і негативні моменти. У деяких моментах він дуже поспішав. Матч вийшов дуже напруженим. У нас є три відмінних голкіпера, але першим номером залишається Куельяр", - заявив Пеллегріно Marca.

Нагадаємо, що Лунін відіграв перший сухий матч за збірну України.

Раніше повідомлялося, що Реал запропонував конкуренту Луніна покращений контракт.

Джерело - Marca.