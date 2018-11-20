Лунін відіграв перший сухий матч за збірну України

Голкіпер Андрій Лунін відстояв перший матч на нуль за збірну України.
Лунін вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Туреччини та залишив свої ворота недоторканими. Для голкіпера іспанського Леганеса це був перший матч на нуль за національну команду.
У другому таймі воротар відзначився ефектним сейвом.
Загалом Лунін втретє грав за збірну України.
Нагадаємо, збірна України не змогла перемогти Туреччину у товариському матчі.
У грі проти Туреччини за збірну України дебютували одразу два футболіста - Віталій Миколенко та Мар’ян Швед.
Джерело - Чемпіон.