Лунін відіграв перший сухий матч за збірну України

Голкіпер Андрій Лунін відстояв перший матч на нуль за збірну України.

Лунін вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Туреччини та залишив свої ворота недоторканими. Для голкіпера іспанського Леганеса це був перший матч на нуль за національну команду.

У другому таймі воротар відзначився ефектним сейвом.

Загалом Лунін втретє грав за збірну України.

Нагадаємо, збірна України не змогла перемогти Туреччину у товариському матчі.

У грі проти Туреччини за збірну України дебютували одразу два футболіста - Віталій Миколенко та Мар’ян Швед.

Джерело - Чемпіон.