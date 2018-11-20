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Лунін відіграв перший сухий матч за збірну України

Сьогодні 21:57 188 0
Лунін відіграв перший сухий матч за збірну України

Голкіпер Андрій Лунін відстояв перший матч на нуль за збірну України. 

Лунін вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Туреччини та залишив свої ворота недоторканими. Для голкіпера іспанського Леганеса це був перший матч на нуль за національну команду. 

У другому таймі воротар відзначився ефектним сейвом. 

Загалом Лунін втретє грав за збірну України. 

Нагадаємо, збірна України не змогла перемогти Туреччину у товариському матчі

У грі проти Туреччини за збірну України дебютували одразу два футболіста - Віталій Миколенко та Мар’ян Швед

Джерело - Чемпіон.

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