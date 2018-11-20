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Реал запропонував конкуренту Луніна покращений контракт

Сьогодні 17:11 389 0
Реал запропонував конкуренту Луніна покращений контракт

Реал запропонував конкуренту Андрія Луніна - Кейлору Навасу, контракт на покращених умовах. 

Про це повідомляє ABC.

Чинна угода 31-річного воротаря з мадридцями розрахована до 2020 року.

Керівництво Реалу хоче підписати з костариканцем нову угоду до літа 2021 року і підвищити йому зарплату з 4 до 5 млн євро в рік.

Навас виступає за Реал з 2014 року. У нинішньому сезоні голкіпер поступився місцем в стартовому складі бельгійцю Тібо Куртуа. 

Український воротар Реалу - Андрій Лунін, нинішній сезон проводить у оренді в Леганесі. 

Нагадаємо, Лунін дебютував за Леганес у Ла-Лізі 10 листопада

Водночас, взимку Лунін може піти у оренду до іншого клубу - Райо Вальєкано

Джерело - ABC.

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