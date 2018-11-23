Лунін відіграв на нуль, Леганес здобув перемогу

Український голкіпер Андрій Лунін, який перебуває оренді в іспанському Леганесі, провів перший матч у чемпіонаті Іспанії з перших хвилин.

Його клуб протистояв Алавесу і зумів здобути мінімальну перемогу. Автором переможного взяття воріт став Юссеф Ен-Несірі.

Натомість Андрій Лунін провів повний матч і зберіг власні ворота недоторканими.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

13 тур

Леганес — Алавес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 42 Ен-Несірі.

Нагадаємо, нещодавно Лунін провів матч у складі збірної України.

Джерело - Чемпіон.