Суркіс: Вернидуб воістину унікальний тренер

Президент Динамо, Ігор Суркіс, похвалив головного тренера Зорі, Юрія Вернидуба, за його роботу в луганській команді.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Ми правильно зробили, що віддали в оренду Зорі Тимчика та Михайличенка. Юрій Вернидуб - воістину унікальний тренер. Він вміє працювати з молоддю, виводити її на новий, якісний рівень. Маліновський - найкращий в Бельгії. Караваєв заграв. Лунін ... Одним словом, тут ми теж бачимо певний кадровий резерв".