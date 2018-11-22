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Суркіс: Оренда Олімпійського коштує майже 400 тисяч

Сьогодні 14:28 347 0
Суркіс: Оренда Олімпійського коштує майже 400 тисяч

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, скільки йому доводиться платити за оренду НСК Олімпійський.

Його слова цитує dynamo.kiev.ua.

"Зараз ми витрачаємо за один матч на Олімпійському близько 400 тисяч гривень. Ця сума, звичайно, навіть близько не окупається внаслідок продажу квитків. Що тримає нас там? Відносини з ареною і нашими вболівальниками, для яких той стадіон все ж зручніший: там вони захищені від негоди, є низка інших переваг. З іншого боку, на стадіоні імені Лобановського матч - з огляду на необхідність підтримувати в робочому стані газон, безпеку тощо — коштує приблизно стільки ж. Але тут зараз грають Олімпік і Арсенал-Київ, які платять по 80 тисяч. Більше я брати з них не можу, совість не дозволяє. Тим більше мова не йде, щоб відмовити їм у оренді. Зрештою, їх господарі і так роблять все можливе, щоб зберегти свої клуби. Уявіть, як воно Олімпіку і його господарю Владиславу Гельзін на чужій землі, звідки він повинен брати всі ці кошти, щоб не тільки грати, але вигравати", — сказав Суркіс.

Нагадаємо, з днем народження Ігоря Суркіса привітав Артем Мілевський.

Також динамівські екс-легіонери привітали Суркіса з ювілеєм.

Джерело - dynamo.kiev.ua..

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