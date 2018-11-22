Суркіс: Було серйозне бажання залишити Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс згадав період, коли задумався про те, щоб покинути клуб через фінансові проблеми.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"На початку 2017-го, в розпал переслідувань, коли під час націоналізації Приватбанку нас, звичайних вкладників, ні з того ні з сього звинуватили в причетності до управління підприємством і заблокували рахунки - було серйозне бажання кинути все і голосно вимовити "Платіть самі!" було. Ну а як інакше?! Заблокували-то рахунки, які працювали виключно на Динамо ... І тоді спочатку я подумав про те, якою буде реакція футболістів і тренерів, а потім вирішив боротися до кінця".