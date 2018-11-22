Мій профіль

Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО

Сьогодні 10:47 1824
Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО
Сьогодні 14:22 758 2
Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО
Сьогодні 13:50 953
Ломаченко: Я з України і цим пишаюся
Сьогодні 10:27 793
Збірна України вийшла до фінальної частини жіночого Євробаскету-2019
Вчора 23:42 1340
ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова
Вчора 17:55 2213
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
Вчора 15:52 1399
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
Вчора 09:15 3282
Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсумки групового етапу Ліги націй
Вчора 08:20 3191 2
Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу
20.11.2018 23:35 2872 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:31 Теніс Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Андрії 83
16:57 Футбол Катар стане не єдиною країною, яка буде приймати чемпіонат світу-2022 204
16:46 Навколо спорту Суркіс: Було серйозне бажання залишити Динамо 215
16:20 Футбол Лунін вийде в стартовому складі Леганеса на матч Ла-Ліги 304
15:54 Футбол Це буде найкращий Чемпіонат світу в історії: Інфантіно запрошує до Катару 268
15:31 Футбол Суркіс: Телевізійні права належать клубу і нікому іншому 510
15:03 Футбол 800 тисяч євро за Шапаренка: Динамо влітку відмовилося продавати свою молоду зірку 1716
14:49 Баскетбол Лейкерс переграв Клівленд, Голден-Стейт зазнав четвертої поспіль поразки. Інші результати НБА 327
14:28 Футбол Суркіс: Оренда Олімпійського коштує майже 400 тисяч 345
14:22 Блог Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО 758 2
14:11 Футбол Швед: На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка 787
13:51 Футбол Турецький гранд цікавиться гравцем збірної України 1463
13:50 Блог Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО 953
13:29 Футбол Бойко про Мораеса: Він обманював усіх 955
13:25 Блог Фото, яке змінить ваше уявлення про футбол 591
13:07 Бокс Кличко-молодший закликав не виключати бокс з програми Олімпіади-2020 366
12:53 Бокс Чанієв: Я готовий битися з Ломаченком 1589
12:26 Навколо спорту Легіонери Динамо приготували зворушливі вітання Суркісу з днем народження. ВІДЕО 828
12:12 Баскетбол Україна пробилася на Євробаскет. ВІДЕООГЛЯД 816
11:56 Футбол Дружина Ракицького відсудила у колишнього агента чоловіка кругленьку суму 1039
11:39 Баскетбол Ягупова - найкращий бомбардир відбору до жіночого Євробаскету 501
11:29 Футбол Це чудова дата, потрібно поставити в казино. Мілевський привітав Суркіса з днем народження. ВІДЕО 831
10:58 Теніс Світоліна потрапила до рейтингу за кількістю ейсів у сезоні. ФОТО 838
10:47 Інше Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО 1824
10:36 Футбол Цітаішвілі: В душі лише Динамо. ФОТО 664

Суркіс: Було серйозне бажання залишити Динамо

Сьогодні 16:46 215 0
Суркіс: Було серйозне бажання залишити Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс згадав період, коли задумався про те, щоб покинути клуб через фінансові проблеми.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"На початку 2017-го, в розпал переслідувань, коли під час націоналізації Приватбанку нас, звичайних вкладників, ні з того ні з сього звинуватили в причетності до управління підприємством і заблокували рахунки - було серйозне бажання кинути все і голосно вимовити "Платіть самі!" було. Ну а як інакше?! Заблокували-то рахунки, які працювали виключно на Динамо ... І тоді спочатку я подумав про те, якою буде реакція футболістів і тренерів, а потім вирішив боротися до кінця".

Нагадаємо, Суркіс розповів скільки коштує оренда Олімпійського.

Також, Суркіс заявив, що права на трансляції належать лише Динамо.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()