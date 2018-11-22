Суркіс: Телевізійні права належать клубу і нікому іншому

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував можливе створення єдиного телевізійного пулу.
Його слова наводить dynamo.kiev.ua.
"Хочу я подивитися, як вони це зроблять (створять пул - ред.)! Телевізійні права належать клубу і нікому іншому. Чужого я ніколи не брав, але своє так просто не віддам. Динамо підписано тривалий контракт з відомим вам транслятором — каналом 2+2, в якому передбачені величезні штрафні санкції за порушення. Якщо Федерація має намір виплатити ці штрафи, тоді вона зможе розпоряджатися правами.
Актуально: екс-легіонери Динамо привітали Суркіса з днем народження.
Але є й інший варіант: якщо вони запропонують мені щось вигідне, що зможе компенсувати втрати клубу, тоді це вже будуть мої проблеми, як викупити права і за які гроші", — сказав Суркіс.
Нагадаємо, раніше Суркіс розповів про оренду НСК Олімпійський.
Окрім цього президента Динамо привітав з днем народження Артем Мілевський.
Джерело - dynamo.kiev.ua.