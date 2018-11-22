Суркіс: Телевізійні права належать клубу і нікому іншому

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував можливе створення єдиного телевізійного пулу.

Його слова наводить dynamo.kiev.ua.

"Хочу я подивитися, як вони це зроблять (створять пул - ред.)! Телевізійні права належать клубу і нікому іншому. Чужого я ніколи не брав, але своє так просто не віддам. Динамо підписано тривалий контракт з відомим вам транслятором — каналом 2+2, в якому передбачені величезні штрафні санкції за порушення. Якщо Федерація має намір виплатити ці штрафи, тоді вона зможе розпоряджатися правами.