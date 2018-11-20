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Мілевського вигнали з Динамо Брест через п'янку

Сьогодні 12:30 482 0
Мілевського вигнали з Динамо Брест через п'янку

Українського півзахисника Артема Мілевського вигнали з Динамо Брест через порушення режиму.

Про це розповів головний тренер команди Марцел Личка.

"У нас було два вихідних. Я знаходився в Чехії, а коли повернувся, Шпилевський сказав, що ми без Савицького, Мілевського і Гавриловича. Я запитав: Чому? І він розповів, що вони пили в бані.

Нагадаємо, Мілевський розповів чи зіграє ще за збірну України.

Я був вражений, Мілевський був лідером команди. Я пробував розмовляти з Алексом з цього приводу, однак ні на що вплинути вже не міг. Але це життя. Іноді такі речі трапляються ", - сказав Личка.

Нагадаємо, що Мілевський спрогнозував подальшу долю Ярмоленка у Вест Гемі.

Сам Артем з радістю повернувся б у Динамо.

Джерело - isport.ua.

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