Мілевського вигнали з Динамо Брест через п'янку

Українського півзахисника Артема Мілевського вигнали з Динамо Брест через порушення режиму.

Про це розповів головний тренер команди Марцел Личка.

"У нас було два вихідних. Я знаходився в Чехії, а коли повернувся, Шпилевський сказав, що ми без Савицького, Мілевського і Гавриловича. Я запитав: Чому? І він розповів, що вони пили в бані.

Нагадаємо, Мілевський розповів чи зіграє ще за збірну України.

Я був вражений, Мілевський був лідером команди. Я пробував розмовляти з Алексом з цього приводу, однак ні на що вплинути вже не міг. Але це життя. Іноді такі речі трапляються ", - сказав Личка.