Мілевський розповів, чи зіграє ще за збірну України

Збірна Андрія Шевченка - дуже хороша команда.
Про це розповів екс-форвард Динамо Артем Мілевський.
"Ну, не знаю, як матч зіграти. У Андрія Миколайовича зараз інші завдання. У нього дуже хороша команда, мені подобається. Приємно дивитися на такий футбол, саме на футбол. Тому удачі команді Шевченка",- сказав Мілевський.
Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.
За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.
Джерело - footballhub.