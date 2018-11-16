Мілевський розповів, чи зіграє ще за збірну України

Збірна Андрія Шевченка - дуже хороша команда.

Про це розповів екс-форвард Динамо Артем Мілевський.

"Ну, не знаю, як матч зіграти. У Андрія Миколайовича зараз інші завдання. У нього дуже хороша команда, мені подобається. Приємно дивитися на такий футбол, саме на футбол. Тому удачі команді Шевченка",- сказав Мілевський.