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Сьогодні 21:07 Phillip Hess 573 0
10 головних надій українського футболу. ВІДЕО

Останнім часом українська молодь розвивається семимильними кроками і кожен рік молоді гравці нашої країни цікавлять все більше і більше європейських клубів.

Вашій увазі десятка найкращих молодих українців віком до 20-и років: 

10.  Сергій Булеца, 19 років

Сергій - є вихованцем ужгородської школи футболу.

У свої 17 років він дебютував за Динамо-U19. 

Зараз Булеца є лідером молодіжного складу Динамо, а також юнацької збірної.

У перспективі Сергій може стати лідером київського клубу та збірної України.

9. Олексій Кащук, 18 років

Олексій Кащук - лідер молодіжної команди Шахтаря U19.

Кащук вже забивав у юнацькій Лізі чемпіонів Ман Сіті, чим привернув увагу європейських клубів.

Олексій має стати лідером півзахисту Шахтаря в майбутньому та скласти компанію Булеці в центрі поля збірної України.

8. Олексій Гуцуляк, 20 років

Олексій Гуцуляк є вихованцем львівської школи футболу.

У 17 років нападник відправився на перший тренувальний збір з основною командою.

За два сезони у Карпатах Гуцуляк зіграв 22 матчі і забив 2 голи, чим привернув увагу іспанського Вільяреалу.

У Іспанії талант грав менше ніж пів року, забивши за дубль 5 голів.

Гуцуляк повернувся до Карпат і став основним гравцем команди. У нинішньому сезоні Олексій забив уже 3 голи за 14 матчів.

Якщо Олексій продовжить працювати та розвиватися, то може стати лідером збірної та повернутися в Іспанію, щоб довести свій клас.

7. Георгій Циташвілі, 18 років

Георгій Циташвілі народився 20 листопада, 2000-року в Ізраїлі.

У віці 11-и років Георгій проходив перегляд у академії Барселони, але в підсумку опинився в Динамо.

Зараз Циташвілі є лідером нападу молодіжної збірної, а також головним бомбардиром Динамо-U19, але свій максимум він має продемонструвати в європейському гранді.

6. Назарій Русин, 20 років

Назарій Русин - це ще один вихованець львівської школи футболу.

У віці 17-и років Русин перебрався до київського Динамо і відразу дебютував за команду U19.

У 2017-у нападник дебютував за першу команду в матчі Ліги Європи проти Скендербеу і відразу забив дебютний гол.

Після травми Артема Бєсєдіна, Русин став одним з основних форвардів Динамо. 

У майбутньому Назарій має стати лідером збірної та перебратися в європейський топ клуб.

5. Богдан Леднєв, 20 років 

Леднєв - вихованець Динамо Київ, однак останньою академією півзахисника став Дніпро.

За основну команду "дніпрян" Богдан дебютував вже у 17 років і в наступному році повернувся в Динамо.

У 2018-у році Ленднєв відправився в оренду в Зорю і відразу став основним гравцем команди.

Богдан має повернутися до Динамо і стати одним з найкращих плеймейкерів України.

4. Віталій Миколенко, 19 років

Уродженець Черкас пройшов академію Динамо, приєднавшись до киян у 2012-у році.

З 2016 року Миколенко став потрапляти до заявки київського клубу, однак нещодавно отримав шанс зіграти в першій команді і викликав фурор громадськості.

Миколенко провів декілька непоганих матчів у цьому сезоні і довів, що готовий стати основним лівим захисником киян.

Нещодавно Миколенко потрапив до команди тижня Ліги Європи, а тому можна з впевненістью сказати, що Віталій в майбутньому може заграти в топ клубі Європи.

3. Владислав Супряга, 18 років

Молодий нападник, Владислав Супряга народився в Одесі, хоча й є вихованцем дніпровської школи.

У 17 років Супряга дебютував за Дніпро-1 і в першому сезоні забив 7 голів за 22 матча.

Після супервдалого юнацького чемпіонату Європи Супрягою зацікавилися європейські клуби: Аякс, РБ Лейпциг та ін.

Однак боротьбу за нападника виграло Динамо. У цьому сезоні Супряга вже провів 2 матчі за киян, а в перспективі він може стати форвардом топового європейського клубу.

2. Микола Шапаренко, 20 років

Уродженець селища Велика Новосілка, Микола Шапаренко став справжнім відкриттям цього року.

Вихованець Маріуполя, в 2015-у році звернув на себе увагу київського Динамо.

У 2018-у році Шапаренко став лідером київського клубу, тому можна прогнозувати, що вже через декілька років він може заграти в Європі.

1. Андрій Лунін, 19 років

Харків'янин та вихованець Дніпра є одним з найперспективніших воротарів Європи у свої 19 років.

Андрій Лунін дебютував за Дніпро вже в 16 років і через рік перебрався до Зорі.

За луганську команду Лунін провів один сезон, після чого отримав запрошення від Реалу.

За "вершкових" Лунін провів лише два матчі в товариському турнірі, після чого відправився в оренду в Леганес.

За Леганес Лунін провів лише один матч в Ла-Лізі, тому Андрій має ще багато працювати і тоді він зможе стати одним з найкращих воротарів світу.

Наша країна має безліч талановитих гравців, які мають багато працювати, щоб стати найкращими не лише в Україні, а й в Європі.

Джерело - Чемпіон.

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