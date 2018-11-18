10 головних надій українського футболу. ВІДЕО

Останнім часом українська молодь розвивається семимильними кроками і кожен рік молоді гравці нашої країни цікавлять все більше і більше європейських клубів.
Вашій увазі десятка найкращих молодих українців віком до 20-и років:
10. Сергій Булеца, 19 років
Сергій - є вихованцем ужгородської школи футболу.
У свої 17 років він дебютував за Динамо-U19.
Зараз Булеца є лідером молодіжного складу Динамо, а також юнацької збірної.
У перспективі Сергій може стати лідером київського клубу та збірної України.
9. Олексій Кащук, 18 років
Олексій Кащук - лідер молодіжної команди Шахтаря U19.
Кащук вже забивав у юнацькій Лізі чемпіонів Ман Сіті, чим привернув увагу європейських клубів.
Олексій має стати лідером півзахисту Шахтаря в майбутньому та скласти компанію Булеці в центрі поля збірної України.
8. Олексій Гуцуляк, 20 років
Олексій Гуцуляк є вихованцем львівської школи футболу.
У 17 років нападник відправився на перший тренувальний збір з основною командою.
За два сезони у Карпатах Гуцуляк зіграв 22 матчі і забив 2 голи, чим привернув увагу іспанського Вільяреалу.
У Іспанії талант грав менше ніж пів року, забивши за дубль 5 голів.
Гуцуляк повернувся до Карпат і став основним гравцем команди. У нинішньому сезоні Олексій забив уже 3 голи за 14 матчів.
Якщо Олексій продовжить працювати та розвиватися, то може стати лідером збірної та повернутися в Іспанію, щоб довести свій клас.
7. Георгій Циташвілі, 18 років
Георгій Циташвілі народився 20 листопада, 2000-року в Ізраїлі.
У віці 11-и років Георгій проходив перегляд у академії Барселони, але в підсумку опинився в Динамо.
Зараз Циташвілі є лідером нападу молодіжної збірної, а також головним бомбардиром Динамо-U19, але свій максимум він має продемонструвати в європейському гранді.
6. Назарій Русин, 20 років
Назарій Русин - це ще один вихованець львівської школи футболу.
У віці 17-и років Русин перебрався до київського Динамо і відразу дебютував за команду U19.
У 2017-у нападник дебютував за першу команду в матчі Ліги Європи проти Скендербеу і відразу забив дебютний гол.
Після травми Артема Бєсєдіна, Русин став одним з основних форвардів Динамо.
У майбутньому Назарій має стати лідером збірної та перебратися в європейський топ клуб.
5. Богдан Леднєв, 20 років
Леднєв - вихованець Динамо Київ, однак останньою академією півзахисника став Дніпро.
За основну команду "дніпрян" Богдан дебютував вже у 17 років і в наступному році повернувся в Динамо.
У 2018-у році Ленднєв відправився в оренду в Зорю і відразу став основним гравцем команди.
Богдан має повернутися до Динамо і стати одним з найкращих плеймейкерів України.
4. Віталій Миколенко, 19 років
Уродженець Черкас пройшов академію Динамо, приєднавшись до киян у 2012-у році.
З 2016 року Миколенко став потрапляти до заявки київського клубу, однак нещодавно отримав шанс зіграти в першій команді і викликав фурор громадськості.
Миколенко провів декілька непоганих матчів у цьому сезоні і довів, що готовий стати основним лівим захисником киян.
Нещодавно Миколенко потрапив до команди тижня Ліги Європи, а тому можна з впевненістью сказати, що Віталій в майбутньому може заграти в топ клубі Європи.
3. Владислав Супряга, 18 років
Молодий нападник, Владислав Супряга народився в Одесі, хоча й є вихованцем дніпровської школи.
У 17 років Супряга дебютував за Дніпро-1 і в першому сезоні забив 7 голів за 22 матча.
Після супервдалого юнацького чемпіонату Європи Супрягою зацікавилися європейські клуби: Аякс, РБ Лейпциг та ін.
Однак боротьбу за нападника виграло Динамо. У цьому сезоні Супряга вже провів 2 матчі за киян, а в перспективі він може стати форвардом топового європейського клубу.
2. Микола Шапаренко, 20 років
Уродженець селища Велика Новосілка, Микола Шапаренко став справжнім відкриттям цього року.
Вихованець Маріуполя, в 2015-у році звернув на себе увагу київського Динамо.
У 2018-у році Шапаренко став лідером київського клубу, тому можна прогнозувати, що вже через декілька років він може заграти в Європі.
1. Андрій Лунін, 19 років
Харків'янин та вихованець Дніпра є одним з найперспективніших воротарів Європи у свої 19 років.
Андрій Лунін дебютував за Дніпро вже в 16 років і через рік перебрався до Зорі.
За луганську команду Лунін провів один сезон, після чого отримав запрошення від Реалу.
За "вершкових" Лунін провів лише два матчі в товариському турнірі, після чого відправився в оренду в Леганес.
За Леганес Лунін провів лише один матч в Ла-Лізі, тому Андрій має ще багато працювати і тоді він зможе стати одним з найкращих воротарів світу.
Наша країна має безліч талановитих гравців, які мають багато працювати, щоб стати найкращими не лише в Україні, а й в Європі.
Джерело - Чемпіон.
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