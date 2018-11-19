Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик піднявся на четверте місце в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного журналу The Ring.

Після перемоги над Тоні Белью Усик обійшов Геннадія Головкіна і піднявся на четверте місце. Натомість, чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує очолювати список Р4Р

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Олександр Усик

5. Геннадій Головкін

6. Наойя Інуе

7. Майкі Гарсія

8. Срісакет Сор Рунгвісаі

9. Еррол Спенс

10. Донні Нітес

Нагадаємо, Усик буде присутній на наступних боях Василя Ломаченка і Олександра Гвоздика. Натомість свій поєдинок може провести в травні.

Джерело - Xsport.