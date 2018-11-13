Гравець збірної України достроково закінчив тренування через проблеми зі спиною

Захисник збірної України Василь Кравець не зміг продовжити відкрите тренування команди через проблеми зі спиною, і в супроводі лікарів достроково покинув поле НСК Олімпійського.

Про це повідомляє ua-football.com.

Наскільки серйозною є травма гравця і її точний діагноз, поки що невідомий.

Відзначимо, що захисник Луго не вперше викликається в національну команду, однак поки не зміг дебютувати в ній.

Нагадаємо, Шевченко робив акцент на молоді при підготовці до матчів збірної.

Також, визначили суддівську бригаду на матч Україна - Словаччина.

Джерело - ua-football.com.