Шевченко: Ми зробили акцент на молодих гравцях при підготовці

Наставник збірної України, Андрій Шевченко заявив, що при підготовці до матчів проти Словаччини та Туреччини тренерський штаб робив акцент на молодь.

Про це повідомляє sport.ua.

"Ці матчі дуже важливі. Ми зробили акцент на молодих гравцях при підготовці. Багато хлопців були викликані, тому що ми бачимо в них перспективу. Вони добре себе проявили в чемпіонаті і молодіжній збірній України", - заявив Шевченко.

Також, коуч додав, що команда може експериментувати, адже виконала турнірне завдання.

"Турнірні завдання ми вже вирішили, тому можемо піти на деякі ризики. Досвіду великого у хлопців немає, але ми збалансуємо склад, щоб дати можливість зіграти і домогтися результату".