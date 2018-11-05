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Шевченко назвав склад на Словаччину та Туреччину

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Шевченко назвав склад на Словаччину та Туреччину

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад команди на матчі проти Словаччини та Туреччини. 

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. 

До збірної вперше викликано 19-річного динамівця Віталія Миколенка. Також у найближчих матчах за національну команду можуть дебютувати 21-річний Мар’ян Швед та 22-річний Андрій Борячук, які потрапили до резервного списку. 

Вперше саме від Шевченка виклик отримав Сергій Болбат, на рахунку якого є один матч за збірну у 2014 році, коли він зіграв проти Нігеру. 

Водночас, відсутні у списку представники Шахтаря Ярослав Ракицький та Марлос. 

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва — Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі — Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Резерв: Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо),  Владислав Кулач (Ворскла), Андрій Борячук (Маріуполь), Мар’ян Швед (Карпати).

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що Марлос не зіграє у найближчих матчах збірної України

Товариський матч між збірними України та Туреччини відбудеться у Києві, або Анталії

Джерело - ФФУ.

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