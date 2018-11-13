Словаччина - Україна: суддівські призначння на матч Ліги націй

16 листопада в 21.45 в Трнаві відбудеться матч Ліги націй між збірними Словаччини та України.

УЄФА призначив офіційних осіб на цей поєдинок.

Головний рефері - Нікола Дабанович. Асистенти арбітра: Мілутін Джукич і Александар Джіканович. Додаткові асистенти: Мілован Міласич і Мілош Бошкович. 4-й арбітр - Владан Тодорович. Вся бригада арбітрів з Чорногорії.

Суддівський спостерігач - австрієць Конрад Плауц. Делегат УЄФА - Аріель Кеннет Шейман з Ізраїлю.

Нагадаємо, збірна України зібралася в Києві.

Новачки команди заспівали Червону руту.

Джерело - ua-football.