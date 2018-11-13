Реал запропонує контракт новому тренеру

Керівництво мадридського Реала збирається запропонувати контракт виконувачу обов'язків головного тренера Сантьяго Соларі.

Про це повідомляє tsn.ua, з посиланням на AS.

За інформацією Marca, Королівський клуб хоче зробити 42-річного фахівця постійним тренером команди. Для цього йому запропонують контракт, який буде розрахований до середини 2020 року.

Повідомляється, що Соларі обміркує пропозицію під час перерви на матчі збірних. Після цього й стане відомо остаточне рішення аргентинця.

Зазначимо, що під керівництвом Соларі Реал провів вже чотири зустрічі, в яких здобув чотири перемоги: Мелілья (4:0, Кубок Іспанії), Вікторія Пльзень (5:0, Ліга чемпіонів), Вальядолід (2:0, Ла-Ліга), Сельта (4:2, Ла-Ліга).

Ці матчі дозволили йому показати найкращий старт серед усіх тренерів "вершкових", починаючи з 1929 року.

Нагадаємо, Лопетегі попрощався з Реалом.

Також, зірка Манчестер Юнайтед хоче перейти в Реал.

Джерело - tsn.ua.