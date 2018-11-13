Зірка Манчестер Юнайтед хоче перейти в Реал

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес сподівається змінити клубну прописку вже цієї зими.
Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на AS.
Чилієць хотів би перебратися в мадридський Реал. Агент гравця Фернандо Фелічевич запропонував "вершковим" послуги Санчеса.
Раніше повідомлялося, що 29-річний Санчес нещасний в Манчестер Юнайтед, де йому не припали до душі як наставник, так і партнери по команді.
Реал знаходиться в пошуках нового форварда з моменту переходу Кріштіану Роналду в Ювентус, проте навряд чи президент клубу Флорентіно Перес зважиться на покупку Санчеса, на рахунку якого 3 голи в 19 матчах АПЛ за Манчестер Юнайтед цього року.
Нагадаємо, Санчес потрапив до топ-10 найбільш високооплачуваних гравців світу.
Також, Моурінью розкритикував склад своєї ж команди.
Джерело - ua-football.com.