Зірка Манчестер Юнайтед хоче перейти в Реал

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес сподівається змінити клубну прописку вже цієї зими.

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на AS.

Чилієць хотів би перебратися в мадридський Реал. Агент гравця Фернандо Фелічевич запропонував "вершковим" послуги Санчеса.

Раніше повідомлялося, що 29-річний Санчес нещасний в Манчестер Юнайтед, де йому не припали до душі як наставник, так і партнери по команді.

Реал знаходиться в пошуках нового форварда з моменту переходу Кріштіану Роналду в Ювентус, проте навряд чи президент клубу Флорентіно Перес зважиться на покупку Санчеса, на рахунку якого 3 голи в 19 матчах АПЛ за Манчестер Юнайтед цього року.

Нагадаємо, Санчес потрапив до топ-10 найбільш високооплачуваних гравців світу.

Також, Моурінью розкритикував склад своєї ж команди.

Джерело - ua-football.com.