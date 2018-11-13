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Реал призначив головного тренера

Сьогодні 10:50 740 0
Реал призначив головного тренера

Сантьяго Соларі призначений новим головним тренером мадридського Реала.

Про це повідомляє Marca.

Відбулася зустріч президента клубу Флорентіно Переса з виконувачем обов’язків наставника команди Сантьяго Соларі. Перес залишився у захваті від роботи аргентинця й повинен був запропонувати йому контракт до 30 червня 2020 року.

Соларі виконував обов’язки головного тренера після звільнення Юлена Лопетегі наприкінці жовтня. Згідно з правилами Ла-Ліги, фахівець мав право перебувати біля керма команди лише 15 днів (до 13 листопада). Очікується, що сьогодні Реал офіційно представить Соларі на посаді тренера.

Під керівництвом нового наставника "вершкові" здобули 4 перемоги в 4 матчах із загальною різницею 15:2. Це найкращий показник тренера-дебютанта за останні 89 років.

Нагадуємо, що Реал зацікавлений в Златані Ібрагімовичі.

Раніше повідомлялося, що Барселона і Реал сперечаються за юного боснійця.

Джерело - ua-football.

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