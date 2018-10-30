Лопетегі офіційно попрощався з Реалом

Хулена Лопетегі, відправили у відставку з поста головного тренера Реала. Наостанок вже колишній тренер Реала висловив вдячність керівництву, гравцям і вболівальникам мадридського клубу.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"Після рішення, прийнятого радою директорів Реала, я хочу подякувати клубу за надану можливість. Дякую також гравцям за їх зусилля і роботу, а також кожному зі співробітників клубу за їх старання протягом цього часу. І, звичайно, висловлюю подяку вболівальникам за їх підтримку. Шлю їм найкращі побажання на ту частину сезону, яку залишилося зіграти", — сказав Лопетегі.

Хулен Лопетегі став головним тренером мадридців в червні 2018 року, змінивши на цій посаді Зінедіна Зідана. Раніше фахівець працював у збірній Іспанії, Порту й інших командах.

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони. Командою керуватиме Сантьяно Соларі.

Джерело - Футбол.