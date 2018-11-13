Стало відомо, кому з футболістів платять найбільшу зарплатню на планеті

Нападник Барселони Ліонель Мессі виявився найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Про це повідомляє tsn.ua.

Список найбільш високооплачуваних гравців світу опублікував відомий італійський журналіст, репортер beIN Sports Танкреді Палмер.

Мессі заробляє 40 мільйонів євро. Другий – форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, у якого зарплата 31 мільйон євро.

Десятку замикає 35-річний іспанський гравець Аль-Садда Габі.

ТОП-10 високооплачуваних гравців світу

1. Ліонель Мессі (Барселона) - 40 мільйонів євро

2. Кріштіану Роналду (Ювентус) - 31 млн

3. Неймар (ПСЖ) - 30 млн

4. Андрес Іньєста (Віссел Кобе) - 25 млн

5. Оскар (Шанхай Теллейс) - 24 млн

6. Алексіс Санчес (Манчестер Юнайтед) - 22,5 млн

7. Антуан Грізманн (Атлетіко) - 20 млн

8. Халк (Шанхай Теллейс) - 20 млн

9. Хав'єр Маскерано (Хебей Чайна Форчун) - 19 млн

10. Габі ( Аль-Садд) - 19 млн

Актуально: Барселона витратила на зарплатню майже пів мільярда євро.

Нагадаємо, володар золотого м'яча на межі банкрутства.

Також, Неймару загрожує 6 років в'язниці за корупцію та шахрайство.

Джерело - tsn.ua.