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Інтер зіграє з Барселоною, Наполі з ПСЖ. Усі матчі ігрового дня Ліги чемпіонів

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Володар Золотого м'яча на межі банкрутства

Сьогодні 15:55 2237 0
Володар Золотого м'яча на межі банкрутства

На банківському рахунку легендарного Роналдіньо залишилося менше шести євро.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Нещодавно легендарний бразилець Роналдінью був позбавлений паспорта через несплату штрафу за незаконне будівництво.

2015-го року екс-футболіст Барселони і Мілана був оштрафований на 187 тисяч євро за нанесення екологічних збитків природі. Ронні побудував склад і рибальську платформу в забороненому місці. 38-річний бразилець більше 3 років не оплачував цей штраф і тепер він виріс до 2 млн євро.

За інформацією джерела, Роналдіньо не виплатив цю суму відразу тому, що не володів такими засобами. Крім того, він заборгував гроші навіть своєму братові.

В той же час такі мізерні заощадження ніяк не впливають на спосіб його життя. Протягом останніх 2 тижнів бразилець перебуває у Японії та Китаї, де виконує умови спонсорських контрактів.

Джерело - ua-football.com.

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