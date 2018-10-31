Неймару загрожує 6 років в'язниці

Форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар може потрапити за грати на 6 років.

Про це повідомляє xsport.ua з посиланням на AFP.

За інформацією джерела, нападника звинувачують в корупції і шахрайстві під час переходу в Барселону з Сантоса в 2013-му році.

Крім цього, звинувачують не тільки Неймара, а також президента Барселони Жозепа Бартомеу і батька футболіста.

Повідомляється, що Барселона заплатила за форварда 57 мільйонів євро і розподілила ці гроші між клубом, батьками футболіста і інвестиційною компанією DIS якій належала частина прав на Неймара.

Спливли факти про те, що сума перевищувала 90 мільйонів євро, що було приховано від інвестиційної компанії.

На даний момент ведеться слідство і Неймару загрожує 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ПСЖ знайшов ким замінити Неймара.

Також, Неймар хоче повернутися до Барселони.

Джерело - xsport.ua.