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Динамо - Ренн: 3:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Вчора 21:44 10789 0
Динамо - Ренн: 3:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Завершується матч. Динамо провело взірцевий матч, на який фани чекали чимало днів.

90' Три хвилини додав арбітр і вони вже майже сплили.

90' А тим часом на поле вийшов Супряга та Дуелунд, замість Вербича та Шапаренка.

89' Гол. Забиває Ренн. Гравці, які вийшли на заміну, створили гол: Ньянг отримав м'яч в центрі штрафного майданчика, змістився вліво, обігравши Бойко і прострілив у воротарський на Сьєбатшьє, якому не склало труднощів з двох метрів розстріляти порожні ворота.

88' Поа віддав неточну передачу на лівий фланг. Кияни виконувати вкидання з-за бокової.

86' Сидорчук намагався почати швидку атаку своєї команди, але Вербич забарився, і довелося грати назад.

84' Бен Арфа самостійно пішов вперед, прокинув собі м'яч під ліву ногу, увірвався в штрафний майданчик, але Бойко вийшов з воріт і накрив сферу. 

83' Заміна в Динамо: замість Че Че на полі з'явився Сергій Сидорчук.

81' Французи більше хвилини володіли м'ячем і завершили атаку ударом по воротах: Ньянг вистрілив з 13-ти метрів у лівий кут, але Бойко спокійно накрив м'яч.

79' Ньянг за інерцією влетів в Бойко ногами. Пауза в грі: медики надають допомогу воротареві Динамо.

78' Небезпечний момент у Ренна! Ньянг позбувся опіки Миколенка та Кадара, вибіг один на один з воротарем і пробив в ближній кут, але Бойко записав ще один сейв на свій рахунок.

77' Хацкевич поки замін не робить, а це значить, що ніхто не випадає з гри.

76' Остання заміна від французів: Жеремі Желен вийшов на поле замість Ньямсі.

74' Заміна у Ренна: замість Ісмаеля Сарра на полі з'явився Теосон Сьебатшьє.

72' ГОООООООЛ! Шапаренко забиває неймовірний м'ячМикола встояв в боротьбі з Ньямсі, вбіг до штрафного майданчика з лівого флангу і закрутив м'яч у дальній кут з 11-ти метрів! Краса!

70' Небезпечний момент від Динамо! Вискочили в контратаку кияни, Че Че видав ідельний пас на Шаперенка, але Микола не влучив у ворота.

68' ГООООООЛ! Динамо подвоює рахунок. Циганков виконав подачу зі штрафного, Миколенко вискочив з-під захисників і точно пробив головою по воротах.

67' Дальній удар не став проблемою для Бойка: Денис намертво зловив м'яч.

66' Французи володіють м'ячем, але кияни зустрічають їх в центрі поля.

65' Ньямсі перехопив м'яч, посланий від Миколенка на Сідклея.

64' Сідклей випередив суперника, грамотно поставив корпус і отримав удар в спину від Зеффана.

63' Пішла довга передача вперед на Вербича, але Коубек випередив нападника Динамо.

61' Гольовий момент в Динамо! Кендзьора видав шикарну передачу з правого флангу на дальню штангу, Сідклей в дотик пробив у дальній кут, але не влучив у порожні ворота.

59' Шапареко небезпечно прострілив з правого флангу, але Коубек прочитав епізод, вийшов з воріт і накрив м'яч. 

57' Циганков пробив з 18-ти метрів у правий нижній кут, але м'яч розминувся з воротами.

56' Сілікі в центрі поля жорстко зіграв проти Шапаренко. Суддя нагородив Джймса жовтою карткою.

55' Небезпечний момент біля воріт Динмо! Пішов небезпечний простріл з лівого флангу, Сарр випередив Миколенка і пробив з лінії воротарського, але Бойко з другої спроби накрив м'яч.

53' Сідклей виявився на ударній позиції, але м'яч звалився з ноги.

51' Затяжна атака від Динамо завершилася ще одним ударом від Буяльського. Віталій пробив низом і по центру воріт, тому воротар без проблем накрив м'яч.

50' Буяльський пробив з лінії штрафного майданчика, але м'яч звалився з ноги і полетів далеко від цілі.

49' Зеффан грамотно поставив корпус, не давши Миколенку прострелити в штрафний майданчик.

48' Фол в атаці: Вербич руками схопився за Ньямсі.

47' Заміна у Ренна: М'байе Ньянг з'явився на полі замість Амарі Траоре.

46' Динамо розпочинає другий тайм передачею з центра поля.

Завершується перший тайм без додаткового часу, Динамо завдяки голу Беньяміна Вербича лідирує в поєдинку проти Ренна.

44' Буяльський віддав передачу зі своєї половини поля у штрафний майданчик суперника, Миколенко в дотик прострілив на Вербича, але словенець пробив у руки кіперу.

43' Володіють кияни м'ячем на власній половині поля, нікуди не поспішають.

42' Кендзьора виконав довгу подачу з правого флангу, але прямо в руки Томашу Коубеку.

41' Шапаренко в центрі поля руками завалив да Сілву. 

40' Циганков прокинув м'яч на лівий край штрафного майданчика, куди увірвався Миколенко, але удар у Віталія не вдався: м'яч полетів повз ворота.

38' Буріго отримав поперечну передачу з правого флангу, намагався продовжити пас далі, але Бенсебаіні м'яч зупинити не зміг. 

36' Ренн намагався грати першим номером, але Динамо перехопило м'яч і контролює його на власній половині поля.

34' Буяльський закинув м'яч вперед, Циганков прийняв м'яч і пробив у лівий кут, але воротар зреагував. М'яч залишився у киян, а атака завершилася ударом Буяльського вище воріт. 

32' Траоре отримав гірчичник за фол в центрі поля.

31' Сідклей віддав гостру передачу в штрафний майданчик з лівого флангу, але Циганков за м'яч зачепитися не зміг.

30' Ньямсі отримав відкладену жовту картку за фол в центрі поля проти Сідклея.

29' Французи обрізалися в центрі поля. Кияни організували швидку атаку: Шапаренко віддав правіше на Вербича, але вийшло дуже сильно. Беньямін пробив з гострого кута, але влучив у спину свого партнера.

28' Бен Арфа впав у штрафному майданчику Динамо, але Циганков, який перебував з ним поруч, його не чіпав! Суддя розібрався в ситуації.

27' Провалився лівий фланг оборони Динамо: пройшов небезпечний простріл, Бенсебаіні вистрілив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч звалився з його ноги і полетів в сторону від воріт.

25' Сідклей задумав непогану передачу на Вербича, але не розрахував з силою: м'яч пішов за лицьову.

24' Бурда перехопив передачу Буріго на Сарра. Микита відмінно грає сьогодні на випередженні.

23' Да Сільва головою намагався вдарити по воротах, але м'яч полетів дуже повільно і прямо в руки воротарю.

21' Бенсебаіні небезпечно прострілював в центр штрафного майданчика, але Бурда вибив м'яч.

20' Коубек невдало вибив м'яч, але нікого з динамівців поруч не виявилося.

19' Вербич намагався прокинути м'яч повз да Сільви і втекти правим флангом, але заробив лише аут.

18' Буріго виконав небезпечну подачу, м'яч пішов по головах і вилетів із штрафної площі.

17' Відбулася подача в штрафний майданчик Динамо, але відбувся рикошет і м'яч пішов на кутовий.

16' "Червоно-чорні" володіють м'ячем, але кияни включили глибокий пресинг.

15' Шапаренко пробив з дальньої відстані, але голкіпер парирував постріл Миколи.

13' ГООООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі! Кутовий зліва заробили "біло-сині". Циганков виконав подачу на ближню штангу, а Вербич головою підсік м'яч у ворота. Зеффан намагався вибити м'яч з лінії воріт, але махнув ногою повз нього.

12' На цей раз подача від Циганкова знайшла голову Вербича, той скинув м'яч в центр штрафного майданчика, але хтось із французів вибив м'яч в поле.

11' Жорсткий фол проти Беньяміна Вербича. Динамо виконає штрафний удар.

9' Коубек довго готувався ввести м'яч в гру, вибив далеко вперед, але Миколенко виграв верхову боротьбу, головою скинув м'яч на Кадара.

8' Циганков навісив у воротарський зону, але м'яч всіх перелетів і пішов за лицьову. Коубек виконає удар від воріт.

7' Бен Арфа рукою відштовхнув Циганкова, який на високій швидкості тікав по правому флангу. Штрафний для Динамо.

6' Бенсебаіні випустив м'яч за бокову лінію. Кияни ввели м'яч у гру, але дуже швидко його втратили.

5' Циганков пішов вперед, намагався віддати пас наліво, але влучив у ногу захисника Ренна, а від нього м'яч прилетів у руки воротарю.

4' Контролює м'яч Ренн, віддає ініціативу Динамо французам.

3' Атака Ренна: пас по лівому флангу на Буріго, але Бурда випередив півзахисника

2' Кияни втратили м'яч на своїй половині поля, Сарр зважився на удар з правого флангу, але м'яч полетів набагато вище воріт.

1' Пролунав стартовий свисток. Футболісти Ренна розіграли м'яч в центрі поля

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги чемпіонів.

Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом у поєдинку проти Ренна.

Також, команди визначилися із формою.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо в четвертому турі Ліги Європи на НСК Олімпійський зіграє проти французького Ренна.

Гра відбудеться 8 листопада. Початок о 19:55.

  Дивитися онлайн Динамо - Ренн: пряма трансляція 8.11.2018

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 19:40.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті розбив Шахтар у Лізі чемпіонів. 

Джерело - Чемпіон.

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