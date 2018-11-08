Динамо - Ренн: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Динамо - Ренн

Ліга Європи, група К. 3 тур

Стадіон НСК Олімпійський, Київ. 8 листопада, 20:00

Головний арбітр: Джон Бітон (Шотландія)

Асистенти арбітра: Дуглас Росс та Дуглас Поттер (обидва - Шотландія)

Четвертий арбітр: Еластейр Мазе (Шотландія)

У 4-му турі Ліги Європи Динамо прийматиме Ренн. Два тижні тому команди зустрічалися у Франції і тоді українці здобули перемогу, завдяки голу на останніх хвилинах Віталія Буяльського. З того часу французи зіграли дві гри у чемпіонаті Франції: домашня поразка від Реймса (0:2) та виїзна перемога над Каном (2:0). Кияни в свою чергу зазнали двох поразок в чемпіонаті УПЛ - вдома від Львова (0:1) та в гостях від Шахтаря (1:2). Також кияни перемогли в Кубку України друголіговий Минай (3:1).

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Звітний поєдинок матиме ключове значення у боротьбі за вихід в плей-офф турніру. Наразі динамівці мають в своєму активі 5 очок і посідають в групі друге місце, поступаючись лише казахстанській Астані за різницею м'ячів. Тож, у випадку перемоги, кияни майже напевне зможуть виконати завдання виходу в весняну частину євротурніру. Поразка ж французів поставить хрест на надіях підопічних Сабрі Лямуші.

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Не зможуть допомогти своїм партнерам Йосип Піварич і Артем Бєсєдін, які зазнали травм, а також дискваліфікований Володимир Шепелєв. У французів також не обійшлося без втрат. Абдулайе Діалло та Мешер навіть не прилетіли до Києва. Під питанням участь у грі і головної зірки Ренна Хатема Бен-Арфа.

Орієнтовні склади:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Циганков, Вербич, Шапаренко, Супряга

Ренн: Коубек, Траоре, Буріго, Да Сільва, Зеффан, Леа Сілікі, Сарр, Андре, Греньє, Дель Кастійо, Бен-Арфа

Слова:

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "У нашій групі кожна гра для кожної команди вирішальна. У разі перемоги завтра ми на 75-80 відсотків гарантуємо собі вихід до плей-оф. Розуміємо важливість завтрашнього поєдинку, але після нього будуть ще два матчі. Хлопці віддаватимуть усі сили заради позитивного результату".

Сабрі Лямуші (головний тренер Ренна): "Може, нам не вистачає досвіду в таких межах, але ставлення гравців до справи вселяє оптимізм, особливо перед матчем з таким досвідченим суперником. Гравці мотивовані на матч з Динамо".

Цікаві факти

З клубами з Франції Динамо зіграло 19 матчів: +5 =4 -10; голи 18:25

З клубами з України "Ренн" зіграв 4 матчі: +1 =0 -3; голи 3:4

Турнірне становище в чемпіонаті Франції не дозволяє команді Лямуші зосередитися на єврокубках, всього п'ять очок відокремлює Ренн від зони вильоту.

Динамо в своєму чемпіонаті йде другим, тепер на вісім пунктів відстає від лідера, але все одно в пріоритеті у киян Європа.

З французьким клубом Динамо востаннє грало в 2015-му році, коли в 1/16 Ліги Європи пройшло Генгам (1:2 і 3:1).

З українськими клубами Ренн останній раз зіграв в 2008-му році, коли в Кубку Інтертото "червоно-чорні" обмінялися з Таврією перемогами (по 1:0), а в серії пенальті пройшли сімферопольців.

Команда у Лямуші дуже нестабільна, але регулярно забиває - тільки Реймсу і Астані не зміг забити Ренн.

Немає стабільності і у команди Хацкевича, перемоги змінюються нічиїми і поразками, а забивають в цьому сезоні кияни непристойно мало - більше одного м'яча Динамо забило тільки шести суперникам в сезоні (в 23-х матчах).

Цікаво, що співвідношення забитих м'ячів у Ренна і Динамо в своїх чемпіонатах приблизно рівне - 15 у французів і 16 у українців.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Джерело - Чемпіон.