Динамо - Ренн: стартові склади команд

Динамо та Ренн назвали стартові склади на матч Ліги Європи
Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Че-Че, Буяльський, Шапаренко, Сідклей, Циганков, Вербич.
Запасні: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андрієвський, Шабанов, Супряга, Дуелунд.
Ренн: Коубек, Бенсебаіні, Ньямсі, Да Сілва, Траоре, Леа Сілікі, Поа, Буріго, Зеффан, Сарр, Бен-Арфа.
Запасні: Гертмонас, Сібачо, Ньянг, Андре, дель Кастільо, Юну, Желен.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ренн, починаючи з 19:40.
Динамо та Ренн визначилися із формою, у якій зіграють.
Джерело - Чемпіон.