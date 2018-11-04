Скрипник достроково привів свою команду до чемпіонського титулу

Відбулися матчі 27-го туру чемпіонату Латвії. За тур до закінчення чемпіонату переможцем турніру стала Рига, яку очолює Віктор Скрипник.

Містяни перемогли на виїзді Валмієру 2:0 і тепер між командою українського фахівця і Вентспілсом перед заключним туром залишилася різниця в шість очок.

Відзначимо, що Рига 2018 року зробила золотий дубль.

Раніше Віктор Скрипник привів команду до перемоги в Кубку Латвії, який став першим трофеєм в історії клубу і українця.

Нагадаємо, Скрипника сватають у московський Спартак.

Натомість за іншою інформацією, він веде перговори з Уфою.

Джерело - Чемпіон.