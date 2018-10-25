Скрипник з Ригою став володарем Кубка Латвії. ВІДЕО

Рига під керівництвом Віктора Скрипника стала володарем Кубка Латвії.
У фінальному матчі клуб українського фахівця зустрічався з Вентспілсом.
Команди не змогли визначити переможця як в основний час, так і в екстратаймах — 0:0. А у серії пенальті перемогу здобула Рига — 5:4.
Український захисник Риги Володимир Баєнко провів на полі всі 120 хвилин, а його співвітчизник з Вентспілса Артем Філімонов провів зустріч на лаві запасних.
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Нагадаємо, Скрипника сватають у московський Спартак.
Натомість за іншою інформацією, він веде перговори з Уфою.
Джерело - Чемпіон.