Скрипник з Ригою став володарем Кубка Латвії. ВІДЕО

Рига під керівництвом Віктора Скрипника стала володарем Кубка Латвії.

У фінальному матчі клуб українського фахівця зустрічався з Вентспілсом.

Команди не змогли визначити переможця як в основний час, так і в екстратаймах — 0:0. А у серії пенальті перемогу здобула Рига — 5:4.

Український захисник Риги Володимир Баєнко провів на полі всі 120 хвилин, а його співвітчизник з Вентспілса Артем Філімонов провів зустріч на лаві запасних.

Переглянути цей допис в Instagram Кубок наш🏆🏆🏆 Допис, поширений Vladimir Baienko (@baienko_v29) 24 Жов 2018 р. о 1:58 PDT

Нагадаємо, Скрипника сватають у московський Спартак.

Натомість за іншою інформацією, він веде перговори з Уфою.

Джерело - Чемпіон.