Кононов і Скрипник можуть очолити Спартак

Російський журналіст Ілля Казаков поділився інсайдом щодо шорт-листа ймовірних тренерів Спартака.
За його даними, в нього входять український екс-тренер Вердера Віктор Скрипник, який працює в латвійській Ризі й керманич тульського Арсеналу Олег Кононов.
Кононов и (но не или) Скрипник.— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 23 жовтня 2018 р.
Интересно.
А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в Спартаке
Кононов раніше працював у тренерському штабі запорізького Металурга, а також був головним тренером Карпат і Севастополя.
Раніше претендентами на пост тренера Спартака називали Станіслава Черчесова, Леонарду Жардіма, Курбана Бердиєва, Леоніда Слуцького і Брендана Роджерса.
Зазначимо, що виконувачем обов'язків головного тренера призначили екс-тренера київського Динамо.
Він встиг прокоментувати свою нову посаду.
Джерело - Чемпіон.