Кононов і Скрипник можуть очолити Спартак

Російський журналіст Ілля Казаков поділився інсайдом щодо шорт-листа ймовірних тренерів Спартака.

За його даними, в нього входять український екс-тренер Вердера Віктор Скрипник, який працює в латвійській Ризі й керманич тульського Арсеналу Олег Кононов.

Кононов и (но не или) Скрипник.

Интересно.

А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в Спартаке — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 23 жовтня 2018 р.

Кононов раніше працював у тренерському штабі запорізького Металурга, а також був головним тренером Карпат і Севастополя.

Раніше претендентами на пост тренера Спартака називали Станіслава Черчесова, Леонарду Жардіма, Курбана Бердиєва, Леоніда Слуцького і Брендана Роджерса.

Зазначимо, що виконувачем обов'язків головного тренера призначили екс-тренера київського Динамо.

Він встиг прокоментувати свою нову посаду.

Джерело - Чемпіон.