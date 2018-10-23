Скрипник веде переговори з Уфою

Український тренер Віктор Скрипник веде переговори із російською Уфою.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

За даними видання українець може замінити в Уфі Сергія Томарова, який очолює команду з червня 2018 року. Уфа після 11-ти турів займає у чемпіонаті Росії 14-е місце.

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов інформацію про запрошення Скрипника не підтвердив.

Нагадаємо, Скрипника називали одним з претендентів на посаду головного тренера Спартака.

Раніше, в.о. головного тренера Спартака було призначено екс-асистента Андрія Шевченка у збірній України - Рауля Ріанчо.

Джерело - Спорт-Експрес.