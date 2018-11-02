Російський коментатор назвав колишнього тренера Динамо повним мудаком

Виконуючий обов'язки головного тренера московського Спартака Рауль Ріанчо, дивно поводив себе на прес-конференції, що розлютило російського коментатора Василя Уткіна.

Про це розповів сам журналіст.

"Ріанчо думає і, цілком можливо, стане головним тренером. Буває складно зійтися на думці, що на чолі московського Спартака, нехай навіть і тимчасово, може перебувати повний мудак.

Читайте також: найкращі поєдинки вікенду

Ти приходиш на прес-конференцію після матчу, а тобі розповідають, як російський народ виборював свою свободу, захищав її. І хто розповідає - Ріанчо! Це ж фантастика.

Результати жеребкування Кубка України.

Він багато років другий тренер, кажуть, хороший. Але хороший другий тренер зазвичай ходить за хорошим головним тренером. А Ріанчо ходить від головного до головного",- говорить Уткін.