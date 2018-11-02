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Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду

Сьогодні 14:30 Валерій Ручка 767 0
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду

В європейських чемпіонатах знову не обійдеться без топових поєдинків. Ми обрали їх не багато, але найкрутіші.

Французька Ліга 1

12-й тур

2 листопада

21:45

Трансляція MEGOGO

ПСЖ - Лілль


Черговий тур Ліги 1 почнеться з протистояння двох найкращих команд вищого дивізіону країни.

Парижани в цьому чемпіонаті йдуть без поразок. Більше того Неймар і компанія, ще не втратили жодного очка.

У свою чергу, Лілль також зараз знаходиться на гребені хвилі. 4 матчі - 4 перемоги. Тренерський штаб Крістофа Галатьє має намір продовжити безпрограшну ходу.

В Лілль не вірять букмекери. Але в цьому випадку для команди це навіть на краще - немає тягаря відповідальності. Вони просто можуть вийти та зіграти у свою гру. Але навряд чи ПСЖ дозволить господарювати на своєму полі.

Прогноз Чемпіона 2:0


Англійська Прем'єр-Ліга

11-й тур

3 листопада

19:30

Трансляція - Футбол 1

Арсенал - Ліверпуль

"Фаворитизм Ліверпуля тут безваріантний",- сказав у своєму прогнозі до цього поєдинку відомий телеведучий Роберто Моралес.

І важко з ним не погодитися. Команда Клоппа показує дуже хороший футбол, а відповідно і результат.

Але і Арсенал останнім часом дійсно подобається. Тим більше, що каноніри зіграють вдома.

Свій останній матч між собою команди зіграли в дуже результативну нічию 3:3. Тому надіємося, що і ця зустріч порадує великою кількість голів.

Прогноз Чемпіона 2:4



Українська Прем'єр-Ліга

14-й тур

3 листопада

17:00

Трансляція - Футбол 2

Шахтар - Динамо

До найпринциповішого поєдинку в українському чемпіонаті кияни підходять не в найкращих кондиціях. Важко дається все, і гра, і результат.

Плюс це може стати останньою краплею у терпінні Ігоря Суркіса щодо роботи головного тренера. Відверто кажучи, відставка вже напрошується.

Але Динамо є дуже незручним суперником для гірників і три останні поєдинки виграли саме столичні. Хоча букмекери дуже слабо вірять в біло-синіх.

Прогноз Чемпіона 1:1

Джерело - Чемпіон.

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