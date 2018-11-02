Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду

В європейських чемпіонатах знову не обійдеться без топових поєдинків. Ми обрали їх не багато, але найкрутіші.
Французька Ліга 1
12-й тур
2 листопада
21:45
Трансляція MEGOGO
ПСЖ - Лілль
Черговий тур Ліги 1 почнеться з протистояння двох найкращих команд вищого дивізіону країни.
Парижани в цьому чемпіонаті йдуть без поразок. Більше того Неймар і компанія, ще не втратили жодного очка.
У свою чергу, Лілль також зараз знаходиться на гребені хвилі. 4 матчі - 4 перемоги. Тренерський штаб Крістофа Галатьє має намір продовжити безпрограшну ходу.
В Лілль не вірять букмекери. Але в цьому випадку для команди це навіть на краще - немає тягаря відповідальності. Вони просто можуть вийти та зіграти у свою гру. Але навряд чи ПСЖ дозволить господарювати на своєму полі.
Прогноз Чемпіона 2:0
Англійська Прем'єр-Ліга
11-й тур
3 листопада
19:30
Трансляція - Футбол 1
Арсенал - Ліверпуль
"Фаворитизм Ліверпуля тут безваріантний",- сказав у своєму прогнозі до цього поєдинку відомий телеведучий Роберто Моралес.
І важко з ним не погодитися. Команда Клоппа показує дуже хороший футбол, а відповідно і результат.
Але і Арсенал останнім часом дійсно подобається. Тим більше, що каноніри зіграють вдома.
Свій останній матч між собою команди зіграли в дуже результативну нічию 3:3. Тому надіємося, що і ця зустріч порадує великою кількість голів.
Прогноз Чемпіона 2:4
Українська Прем'єр-Ліга
14-й тур
3 листопада
17:00
Трансляція - Футбол 2
Шахтар - Динамо
До найпринциповішого поєдинку в українському чемпіонаті кияни підходять не в найкращих кондиціях. Важко дається все, і гра, і результат.
Плюс це може стати останньою краплею у терпінні Ігоря Суркіса щодо роботи головного тренера. Відверто кажучи, відставка вже напрошується.
Але Динамо є дуже незручним суперником для гірників і три останні поєдинки виграли саме столичні. Хоча букмекери дуже слабо вірять в біло-синіх.
Прогноз Чемпіона 1:1
Джерело - Чемпіон.
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