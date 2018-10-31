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Моурінью виправдали за лайку на камеру

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Моурінью виправдали за лайку на камеру

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо не буде покараний за використання лайки після матчу з Ньюкаслом.

Про це повідомляє ua-football.com.

Радіючи перемозі над Ньюкаслом португалець нібито вилаявся на португальській перед об'єктивами ТВ камер.

Незважаючи на всі зусилля ФА, які збиралися наймати читця по губам, не змогли довести провину Жозе.

"Звинувачення проти Жозе Моуріньо за нібито використання нецензурної або неналежної лексики було визнано недоведеним, після слухань в незалежній дисциплінарній комісії, яка пройшла сьогодні, 31 жовтня 2018 року", - говориться в заяві асоціації.

Нагадаємо, Моурінью сказав керівництву МЮ кого хоче придбати взимку.

Також, Моурінью не буде святкувати якщо МЮ виграє у Челсі.

Джерело - ua-football.com.

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