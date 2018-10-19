Моурінью не буде святкувати якщо МЮ виграє у Челсі

В рамках 9-го туру АПЛ Челсі прийме Манчестер Юнайтед на Стемфорд Брідж. Наставник МЮ Жозе Моуріньо постане перед колись своїми трибунами і буде тримати себе в руках.

Про це розповів сам наставник червоних дияволів.

"Чи буду я святкувати якщо моя команда заб'є гол або виграє? Ні, я так не думаю. Я буду стримувати себе, тому що колись ці трибуни були моїми. Я не відчуваю нічого, крім поваги до цього стадіону і його вболівальників", - цитує португальця Sky Sports.

Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед погрожують піти з клубу через Моурінью.

Також, Моурінью можуть покарати за лайку на камеру.

Джерело - ua-football.