Моурінью сказав керівництву МЮ кого хоче придбати взимку

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав керівництву "червоних дияволів" список гравців, яких би він хотів придбати в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє tsn.ua, з посиланням на ESPN.
До цього списку увійшли лише центральні захисники: Мілан Шкриньяр з Інтера, Алессіо Романьйолі з Мілана та Нікола Міленкович з Фіорентини.
Влітку Жозе вже намагався підписати захисника Тоттенгема Тобі Альдервейрельда та Гарі Магвайра з Лестера, але сторони не домовилися.
Нагадаємо, Ібрагімович не потрібен Моурінью.
Також, Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки.
Джерело - tsn.ua.