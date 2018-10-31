Моурінью сказав керівництву МЮ кого хоче придбати взимку

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав керівництву "червоних дияволів" список гравців, яких би він хотів придбати в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє tsn.ua, з посиланням на ESPN.

До цього списку увійшли лише центральні захисники: Мілан Шкриньяр з Інтера, Алессіо Романьйолі з Мілана та Нікола Міленкович з Фіорентини.

Влітку Жозе вже намагався підписати захисника Тоттенгема Тобі Альдервейрельда та Гарі Магвайра з Лестера, але сторони не домовилися.

Нагадаємо, Ібрагімович не потрібен Моурінью.

Також, Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки.

Джерело - tsn.ua.