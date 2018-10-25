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Ліга Європи. Карабах - Ворскла: ОНЛАЙН. 0:0

Сьогодні 20:30 1532 0
Ліга Європи. Карабах - Ворскла: ОНЛАЙН. 0:0

Перший тайм завершується, досить нудна і суха гра від обох команд, хоча було помітно, що Карабах прагнув забити більше.

45' Лише одну хвилину додає арбітр, хоча дивлячись на зупинки, можна було додати і 3-4 хвилини.

44' Чергова зупинка в нашому поєдинку. Отримав травму Мічел в боротьбі проти Сапая. Медики вже вийшли на допомогу футболістові.

43' Пробив зі штрафного низом Садигов. м'яч полетів у дальній кут, але пройшов в сантиметрах від штанги.

41Збив перед своїм штрафним Пердута в підкаті Геррьє. Грубо зіграв захистник, за що побачив перед собою "гірчичник".

40Контролюють м'яч на своїй половині поля гості, намагаються виманити вони суперника, який всією командою пішов в оборону.

39' Протягнув м'яч до чужого штрафного Емегара і закинув вперед на Гуррьє, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на цей пас.

38' Навісив Абдуллаєв з правого флангу у воротарський, де міг замикати Зубір, але грамотно зіграв на виході Шуст і відвів загрозу від своїх воріт.

37' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Коломоєць і скинув на хід Кулачу, який утікав на ворота, але цей пас не пройшов. Добре на перехопленні зіграв Садигов.

36' Обрізався на своїй половині поля Гараєв, подарувавши сферу Коломойцю, який утікав на ворота, але підстрахував свого партнера Жежнічак і вибив снаряд у підкаті.

35' Тікав у контратаку Ребенок по лівій бровці і виконав навіс на дальню штангу, де готовий був замикати Кулач, але у нього з голови зняв сферу Вагнер.

34' Отримав ззаду по ногах в центрі поля Медведєв. Штрафний удар виконають господарі.

33' Проривався по флангу Гуррьє, але напоровся на Якубу, який в найчистішому підкаті виніс снаряд за лицьову лінію. Буде кутовий.

32' Змістився з флангу в центр Абдуллаєв і подав в штрафну на Зубіра, але до того снаряд не дійшов. Добре в відборі зіграв Даллку.

30' Подав зі штрафного Ребенок на дальню штангу, куди вбігав Якубу, але його випередив Садигов і вибив м'яч головою.

29' Грубо заїхав шипами в голову супернику в центрі поля Гараєв. Можна було давати жовту, але арбітр обмежився усним попередженням.

27' Тікав у контратаку Пердута, протягнув м'яч по флангу і низом прострілив у штрафну, але нікого з партнерів там не виявилося.

25' Довгим навісом шукав Геррьє в штрафному суперника Мічела, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з двома захисниками.

23' Навісив з кута поля Абдуллаєв на лінію воротарського, куди вбіг Мічел і головою пробив у ближній кут, але в ствір воріт не потрапив.

21' Навісив Мічел в штрафну, куди на всіх парах вривався Абдуллаєв, але його випередив Ребенок і вибив сферу на кутовий.

19' Наздогнав м'яч на фланзі Медведєв і подав в штрафну, де Абдуллаєв скинув головою на Гараєва, але постріл останнього виявився вкрай неточним.

17' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Абдуллаєв і низом прострілив на ближню штангу, але тут пробити Емегері не дозволив Даллку.

16' Хорошу діагональ вирізав Жежнічак на правий фланг, куди вривався Абдуллаєв, але його випередив Ребенок і відтіснив від м'яча. 

14' Не клеїтися поки гра у Ворскли, не можуть полтавчани навіть пару тямущих передач зв'язати, а про небезпечні моменти мова поки взагалі не йдеться.

13' Запускав Мадера пасом в штрафну суперника Зубіра, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

12' Хорошим розрізним пасом Абдуллаєв запускав в штрафну Емегара, але в останній момент м'яч у підкаті перехопив Чеснаков.

11' Проривався по лівій бровці Коломоєць і відкотив під удар Кулачу, але останньому не дозволив пробити Жежнічак.

9' У повільному темпі проходить старт поєдинку. Не квапляться розкриватися команди. Адже ціна помилки занадто висока.

8' Довгий діагональний пас виконав Ребенок на лівий фланг, куди увірвався Якубу, але не зміг він обробити м'яч і випустив його за бокову лінію.

7' Навісив з кутового Абдуллаєв на ближню штангу, але тут першим виявився Сапай і вибив м'яч далеко в центр поля.

5' А ось і перша жовта в нашому поєдинку. Грубо збив Кулач в центрі поля суперника в підкаті, за що і отримав картку.

4' М'яко закинув Славчев в штрафну, куди вривався Емегара, але не зміг він зачепитися за м'яч в боротьбі з Чеснаковим.

3' Скляр довгим діагональним пасом запустив по флангу Якубу, але того випередив Гурріа і вибив м'яч в аут.

1' Гравці Ворскли розпочинають матч з центру поля.

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Команди визначилися з формою на поєдинок.

Стали відомі стартові склади команд.

У 3-му турі групи Е Ліги Європи Ворскла на виїзді зіграє з Карабахом.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція.

Початок гри о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе онлайн трансляцію поєдинку, починаючи з 19:40.

Також на Чемпіоні пряма трансляція поєдинку Світоліна - Возняцкі.

Джерело - Чемпіон.

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