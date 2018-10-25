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Ліга Європи. Карабах - Ворскла: анонс і прогноз матчу

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Ліга Європи. Карабах - Ворскла: анонс і прогноз матчу

Карабах - Ворскла

Ліга Європи. Груповий етап, 2-й матч

Азерсун Арена, Агдам. 24 жовтня, 19:55

Головний арбітр: Рой Райншрайбер (Ізраїль)

Асистенти арбітра: Данні Красіков, Давід Еліас Бітон (обидва - Ізраїль)

Четвертий арбітр: Аміхай Ієшуа Мозес (Ізраїль)

Першою серед дуету українських клубів в Лізі Європи в третьому турі зіграє Ворскла. Полтавчани гостюватимуть у далекому Азербайджані, де зустрінуться з місцевим Карабахом. Поки складається ситуація таким чином, що це буде битва за третє місце в групі, адже до сих пір жоден з клубів не обзавівся хоча б одним набраним очком. Навіть більше - Карабах ще жодного разу не вразив ворота суперника. Ось за різницею м'ячів колектив з Агдама і поступається Ворсклі.

Взагалі жовтень у полтавчан явно не пішов. Підопічні Василя Сачка поки тільки програвали ... Так, можна невелику знижку зробити на суперників, але це в більшій частині стосується Спортінга. З Динамо за останні сезони часом виходило грати успішно, тому цілком можна було сподіватися хоча б на нічию. Ну, а матч проти київського Арсеналу - повний провал. Ще й на своєму полі. Тільки одна справа - результат, а друге - гра. Так ось до гри дуже багато питань, більшість з яких стосується створення. Якщо правильно висловитися, то це саме створення у Ворскли кудись остаточно пропало. Вся гра будується в надії, що після пасу вперед Кулач зможе зачепитися і щось придумати. Форварди - Коломоєць та Карека - взагалі партнеру не допомагають, Ребенок зосереджений виключно на подачах (куди і кому - справа другорядна), а Кобахідзе до грудня потрапив у лазарет.

Карабах до останнього туру в місцевому чемпіонаті йшов досить переконливо, не маючи поразок і зігравши лише раз унічию. Проте 20 грудня команда на своєму полі зазнала розгромної поразки від Саба (0:3). Ось і вийшло, що у агдамців у жовтні два матчі і дві поразки по 0:3. 

Орієнтовні склади:

Карабах: Вагнер, Мєдвєдєв, Гусейнов, Жезнічак, Герр'є, Мічел, Гараєв, Медетов, Озобич, Зубир, Емегара

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Сапай, Шарпар, Чеснаков, Сергійчук, Кулач, Ребенок, Коломоєць

Слова:

Гурбан Осман огли Гурбанов (головний тренер Карабаха): "Ми знаємо, що нас чекає складне протистояння. Ми детально вивчили суперника, дивилися його ігри. Ворскла програла перші два матчі в групі, але це хороша команда. Ми також поступилися в двох поєдинках, але тепер готові здобути позитивний результат, яким для нас буде перемога".

Василь Сачко (головний тренер Ворскли): "Ми вивчили команду, ми довели вивчене до наших хлопців. Ми зібрали достатньо багато інформації, вивчили і сильні сторони, і не сильні сторони суперника. Навіть з огляду на наші кадрові труднощі, ми готові, ми сюди приїхали не на прогулянку. Ми готові віддати всі сили на полі заради того, щоб здобути позитивний результат".

Цікаві факти:

- Раніше команди не зустрічалися

-Загалом українські клуби 4 рази грали з представниками азейбарджанського чемпіонату та здобули 3 перемоги. Єдиної поразки зазнав Дніпро проти все того ж Карабаха в сезоні 2014/15.

Прогноз Чемпіона: 1:0

Джерело - Чемпіон.

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