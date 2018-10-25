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Карабах - Ворскла: стартові склади команд

Сьогодні 19:25 220 0
Карабах - Ворскла: стартові склади команд

У 3-му турі групи Е Ліги Європи Ворскла на виїзді зіграє з Карабахом. Наставники команд визначилися з виконавцями, які розпочнуть матч зі стартових хвилин.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Карабах: Вагнер, Медведєв, Жежнічак, Садигов, Геррьє, Мічел, Гараєв, Абдуллаєв, Славчев, Зубір, Емегара

Запасні: Хальдоурсон, Б. Гусейнов, Деларж, Дінієв, Мадатов, Озобіч, А. Гусейнов

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай, Скляр, Шарпар, Якубу, Ребенок, Кулач, Коломоєць

Запасні: Ткаченко, Габелок, Мисик, Карека, Одарюк, Сергійчук, Чижов

Матч Карабах – Ворскла розпочнеться о 19:55 за київським часом.  Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - uefa.

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