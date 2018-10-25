Ворскла і Карабах визначилися з ігровими кольорами. ФОТО

Полтавська Ворскла та азербайджанський Карабах визначилися, у якій формі вийдуть на поле в рамках групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.
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Гості зіграють у білій формі, в той час як господарі обрали собі повністю чорний комплект. Яскраво-лимонного кольору светр і шорти воротаря Ворскли, а страж воріт господарів захищатиме свої володіння у помаранчевому одязі.
Нагадаємо матч групи Е, Карабах — Ворскла відбудеться 25 жовтня о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.
Джерело - Ворскла.