Ворскла і Карабах визначилися з ігровими кольорами. ФОТО

Полтавська Ворскла та азербайджанський Карабах визначилися, у якій формі вийдуть на поле в рамках групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

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Гості зіграють у білій формі, в той час як господарі обрали собі повністю чорний комплект. Яскраво-лимонного кольору светр і шорти воротаря Ворскли, а страж воріт господарів захищатиме свої володіння у помаранчевому одязі.

Нагадаємо матч групи Е, Карабах — Ворскла відбудеться 25 жовтня о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Ворскла.