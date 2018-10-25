Ліга Європи. Карабах - Ворскла: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено Ворскла здобуває досить несподівану перемогу на виїзді. Перша перемога Ворскли на груповому етапі Ліги Європи.

90' Створюють заключну навалу футболісти Карабаха на ворота полтавців, зовсім трохи залишилося до перемоги.

90' Замість Сергійчука виходить Чижов, навіть 20 хвилин не провів Михайло на футбольному полі.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Небезпечний момент біля воріт Ворскли. М'яч після серії рикошетів прилетів до Геррьє, який пробив з п'яти метрів, але примудрився відправити сферу над поперечиною.

87' Відкладену жовту отримав Сергійчук за фол в центрі поля. Дав дограти арбітр епізод, після чого вже покарав порушника.

86' Втік по лівій бровці Ребенок і виконав навіс в штрафну, де намагався пробити головою Сергійчук, але програв верхову боротьбу Жежнічаку.

85' Розрізним пасом Гараєв запускав в штрафну суперника Озобича, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

83' Кружляють навколо чужого штрафного азербайджанці, але поки надійні в обороні полтавці. Компактно вони захищаються, закриваючи всі зони.

81' Довгим пасом зі своєї половини поля Чеснаков виводив на ворота Сергійчука, але той втратив м'яч в боротьбі з Медведєвим.

80' Небезпечний удар від Геррьє, але влучив у свого ж гравця. На повторі здалося, що м'яч летів прямо у кут воріт.

79' Прямо біля свого штрафного майданчику софлив Далку. Жовта для албанця та небезпечний стандарт для Карабаха.

78' Чергова заміна у нашому поєдинку. Замість Владислава Кулача гру продовжить Михайло Сергійчук.

77' М'яко подав Геррьє зі штрафного на одинадцять метрів, але вийшов з воріт Шуст і спокійно забрав м'яч у свої руки.

76' Буквально "скосив" Коломоєць на своє половині поля Геррьє. Небезпечний стандарт на користь господарів призначив арбітр.

75' Дуже активно почали грати команди, атаку за атакою проводять футболісти обох команд.

73' Протягнув снаряд по правій бровці Коломоєць і віддав пас назад. М'яч підхопив Кулач і з дальньої дистанції пробив по воротах. але над поперечиною пройшов м'яч.

72' Зачепився Мадатов за м'яч в чужій штрафній і відкотив під удар Озобичу, але постріл останнього в площину воріт не влучив.

71' Протягнув м'яч по лівому флангу Карека і вирізав під удар Ребенку, який метрів з двадцяти низом пробив в ближній кут, але поруч зі стійкою пройшов снаряд.

70' Останню заміну використовував Гурбанов. Вийшов на поле Джон Делардж. Змінив він Араза Абдуллаєва.

69' Отримав м'яч на фланзі Коломоєць після пасу від Пердути і низом прострілив уздовж воріт, але сфера від ноги захисника пішла в аут.

68' Пауза в матчі. Отримав Медведєв по нозі від Ребенка на фланзі і не зміг самостійно встати з газону. Медики вже вийшли на допомогу своєму капітанові.

67' Отримав м'яч на фланзі Абдуллаєв і спробував прострелити в штрафну, але від ноги захисника сферу прилетіла в руки Шусту.

66' Закинув Ребенок зі штрафного на дальню штангу, де міг замикати Карека, але трохи не дотягнувся до м'яча.

65' У верховій боротьбі проти Кареки порушив правила Геррьє. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь полтавчан.

64' Вривався на швидкості Зубір в штрафну суперника і впав на газон в боротьбі із захисником. Арбітр зупинив гру і показав жовту за симуляцію.

63' Протягнув м'яч Карека, грамотно корпусом відтіснив двох опонентів, але ось виконати точний пас на партнера не зумів.

62' Хорошим розрізним пасом Абдуллаєв запускав на ворота суперника Мадатова, але вчасно повернувся в оборону Чеснаков і вибив м'яч в аут.

61' І відразу ж ще одну заміну провели господарі. Замість Емегари грати буде Махір Мадатов.

60' Заміна у складі Карабаху. Замість Славчева на полі з'явився Філіп Озобич. Зміцнює центр поля Гурбанов.

59' Отримав м'яч перед чужим штрафним Мічел і в дотик закинув на Емегара, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч

58' Обрізався на своїй половині поля Ребенок, подарувавши м'яч Емегару. Форвард змістився в штрафний і з гострого кута пробив вище воріт.

57' Довгим пасом шукав Жежнічак в штрафному суперника Емегара, але той програв боротьбу за м'яч Даллку.

56' Протягнув м'яч по флангу Зубір, обіграв захисника і прострілив у штрафну, але тут спокійно перехопив сферу Чеснаков.

55' Закидав Скляр на лівий фланг, куди забігав Карека, але не вистачило йому швидкості, щоб наздогнати м'яч в межах поля.

54' Не забарився навіс з кута поля в центр штрафного у виконанні Абдуллаєва, але тут м'яч застряг в гущі захисників, які не дозволили пробити Гуррьє.

53' Пробивав з середньої дистанції Зубір. М'яч полетів точно в ближню дев'ятку, але Шуст у красивому стрибку зумів перевести його на кутовий.

52' Отримав м'яч на фланзі Ребенок і виконав навіс на дальню штангу. Тут намагався пробити головою Коломоєць, але програв він верхову дуель Геррьє.

51' Віддавав прихований пас по флангу Абуллаєв на хід Зубіру, але той не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

50' У верховій боротьбі Карека заїхав ліктем по спині Медведєву. Штрафний удар на користь господарів призначив арбітр.

48' ГООООООЛ! Кулач відкриває рахунок у матчі. Протягнув м'яч Карека до штрафної суперника і відкотив під удар Кулачу, який потужно пробив метрів з двадцяти п'яти. Снаряд полетів точно по центру, але Вагнер підвів свою команду і не зміг впоратися з цим пострілом, відбивши сферу в сітку.

47' Заміна в перерві відбулася в складі Ворскли. Замість Наджиба Якубу на другий тайм вийшов Ніколас Карека

46' Карабах розпочинає другу половину гри.

Перший тайм завершується, досить нудна і суха гра від обох команд, хоча було помітно, що Карабах прагнув забити більше.

45' Лише одну хвилину додає арбітр, хоча дивлячись на зупинки, можна було додати і 3-4 хвилини.

44' Чергова зупинка в нашому поєдинку. Отримав травму Мічел в боротьбі проти Сапая. Медики вже вийшли на допомогу футболістові.

43' Пробив зі штрафного низом Садигов. м'яч полетів у дальній кут, але пройшов в сантиметрах від штанги.

41' Збив перед своїм штрафним Пердута в підкаті Геррьє. Грубо зіграв захистник, за що побачив перед собою "гірчичник".

40' Контролюють м'яч на своїй половині поля гості, намагаються виманити вони суперника, який всією командою пішов в оборону.

39' Протягнув м'яч до чужого штрафного Емегара і закинув вперед на Гуррьє, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на цей пас.

38' Навісив Абдуллаєв з правого флангу у воротарський, де міг замикати Зубір, але грамотно зіграв на виході Шуст і відвів загрозу від своїх воріт.

37' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Коломоєць і скинув на хід Кулачу, який утікав на ворота, але цей пас не пройшов. Добре на перехопленні зіграв Садигов.

36' Обрізався на своїй половині поля Гараєв, подарувавши сферу Коломойцю, який утікав на ворота, але підстрахував свого партнера Жежнічак і вибив снаряд у підкаті.

35' Тікав у контратаку Ребенок по лівій бровці і виконав навіс на дальню штангу, де готовий був замикати Кулач, але у нього з голови зняв сферу Вагнер.

34' Отримав ззаду по ногах в центрі поля Медведєв. Штрафний удар виконають господарі.

33' Проривався по флангу Гуррьє, але напоровся на Якубу, який в найчистішому підкаті виніс снаряд за лицьову лінію. Буде кутовий.

32' Змістився з флангу в центр Абдуллаєв і подав в штрафну на Зубіра, але до того снаряд не дійшов. Добре в відборі зіграв Даллку.

30' Подав зі штрафного Ребенок на дальню штангу, куди вбігав Якубу, але його випередив Садигов і вибив м'яч головою.

29' Грубо заїхав шипами в голову супернику в центрі поля Гараєв. Можна було давати жовту, але арбітр обмежився усним попередженням.

27' Тікав у контратаку Пердута, протягнув м'яч по флангу і низом прострілив у штрафну, але нікого з партнерів там не виявилося.

25' Довгим навісом шукав Геррьє в штрафному суперника Мічела, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з двома захисниками.

23' Навісив з кута поля Абдуллаєв на лінію воротарського, куди вбіг Мічел і головою пробив у ближній кут, але в ствір воріт не потрапив.

21' Навісив Мічел в штрафну, куди на всіх парах вривався Абдуллаєв, але його випередив Ребенок і вибив сферу на кутовий.

19' Наздогнав м'яч на фланзі Медведєв і подав в штрафну, де Абдуллаєв скинув головою на Гараєва, але постріл останнього виявився вкрай неточним.

17' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Абдуллаєв і низом прострілив на ближню штангу, але тут пробити Емегері не дозволив Даллку.

16' Хорошу діагональ вирізав Жежнічак на правий фланг, куди вривався Абдуллаєв, але його випередив Ребенок і відтіснив від м'яча.

14' Не клеїтися поки гра у Ворскли, не можуть полтавчани навіть пару тямущих передач зв'язати, а про небезпечні моменти мова поки взагалі не йдеться.

13' Запускав Мадера пасом в штрафну суперника Зубіра, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

12' Хорошим розрізним пасом Абдуллаєв запускав в штрафну Емегара, але в останній момент м'яч у підкаті перехопив Чеснаков.

11' Проривався по лівій бровці Коломоєць і відкотив під удар Кулачу, але останньому не дозволив пробити Жежнічак.

9' У повільному темпі проходить старт поєдинку. Не квапляться розкриватися команди. Адже ціна помилки занадто висока.

8' Довгий діагональний пас виконав Ребенок на лівий фланг, куди увірвався Якубу, але не зміг він обробити м'яч і випустив його за бокову лінію.

7' Навісив з кутового Абдуллаєв на ближню штангу, але тут першим виявився Сапай і вибив м'яч далеко в центр поля.

5' А ось і перша жовта в нашому поєдинку. Грубо збив Кулач в центрі поля суперника в підкаті, за що і отримав картку.

4' М'яко закинув Славчев в штрафну, куди вривався Емегара, але не зміг він зачепитися за м'яч в боротьбі з Чеснаковим.

3' Скляр довгим діагональним пасом запустив по флангу Якубу, але того випередив Гурріа і вибив м'яч в аут.

1' Гравці Ворскли розпочинають матч з центру поля.

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Команди визначилися з формою на поєдинок.

Стали відомі стартові склади команд.

У 3-му турі групи Е Ліги Європи Ворскла на виїзді зіграє з Карабахом.

Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція.

Початок гри о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе онлайн трансляцію поєдинку, починаючи з 19:40.

Також на Чемпіоні пряма трансляція поєдинку Світоліна - Возняцкі.

Джерело - Чемпіон.