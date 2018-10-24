Лідер Вест Гема підтримав Ярмоленка. ФОТО

Лідер Вест Гема Марко Арнаутович підтримав Андрія Ярмоленка, який зазнав травми в останньому матчі "молотобійців".
Відповідний пост зробив австрієць у своєму Instagram.
"Брате, я бажаю тобі швидкого відновлення, нам потрібно, щоб ти залишався сильним".
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My Brother I Wish u A Speedy Recovery Get Well Soon We Need You StayStrong @yarmolenkoandrey 🙏🙏
Нагадаємо, президент Вест Гема підтримав Ярмоленка.
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Джерело - Чемпіон.