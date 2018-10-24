Лідер Вест Гема підтримав Ярмоленка. ФОТО

Лідер Вест Гема Марко Арнаутович підтримав Андрія Ярмоленка, який зазнав травми в останньому матчі "молотобійців".

Відповідний пост зробив австрієць у своєму Instagram.

"Брате, я бажаю тобі швидкого відновлення, нам потрібно, щоб ти залишався сильним".

Нагадаємо, президент Вест Гема підтримав Ярмоленка.

Читайте також: Ти повернешся сильнішим, - Вест Гем підтримав Ярмоленка.

Джерело - Чемпіон.