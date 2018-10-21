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Ярмоленко пропустить півроку

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Ярмоленко пропустить півроку

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко пропустить через травму ахілла, щонайменше півроку.

Про це повідомляє Goal.com. 

За інформацією джерела видання, українець вже пройшов медогляд, за підсумками якого у нього діагностували розрив ахіллового сухожилля. Ярмоленку знадобиться операція та тривалий час на відновлення. 

Офіційної інформації про травму футболіста Вест Гем наразі не оприлюднив. 

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався у матчі 9-го туру АПЛ проти Тоттенгема

Пізніше, стало відомо, що у Ярмоленка пошкодження ахіллового сухожилля правої ноги

 

Джерело - Goal.com.

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