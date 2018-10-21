Ярмоленко пропустить півроку

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко пропустить через травму ахілла, щонайменше півроку.
Про це повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела видання, українець вже пройшов медогляд, за підсумками якого у нього діагностували розрив ахіллового сухожилля. Ярмоленку знадобиться операція та тривалий час на відновлення.
Офіційної інформації про травму футболіста Вест Гем наразі не оприлюднив.
Нагадаємо, Ярмоленко травмувався у матчі 9-го туру АПЛ проти Тоттенгема.
Пізніше, стало відомо, що у Ярмоленка пошкодження ахіллового сухожилля правої ноги.
Джерело - Goal.com.