Ти повернешся сильнішим, - Вест Гем підтримав Ярмоленка

Англійський Вест Гем підтримав травмованого українця Андрія Ярмоленка, який святкує день народження.

Повідомлення зі словами підтримки на адресу Ярмоленка з’явилося на сторінці лондонського клубу в twitter.

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0