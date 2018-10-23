Ти повернешся сильнішим, - Вест Гем підтримав Ярмоленка

Англійський Вест Гем підтримав травмованого українця Андрія Ярмоленка, який святкує день народження.

Повідомлення зі словами підтримки на адресу Ярмоленка з’явилося на сторінці лондонського клубу в twitter.

"Ми думаємо про тебе в твій день народження, Ярмо. Знаємо, що ти повернешся сильнішим, ніж будь-коли", - йдеться у повідомленні.