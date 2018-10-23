Ти повернешся сильнішим, - Вест Гем підтримав Ярмоленка

Англійський Вест Гем підтримав травмованого українця Андрія Ярмоленка, який святкує день народження.
Повідомлення зі словами підтримки на адресу Ярмоленка з’явилося на сторінці лондонського клубу в twitter.
"Ми думаємо про тебе в твій день народження, Ярмо. Знаємо, що ти повернешся сильнішим, ніж будь-коли", - йдеться у повідомленні.
We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0— West Ham United (@WestHamUtd) 23 жовтня 2018 р.
Ярмоленка, який сьогодні святкую 29-й день народження, привітали та підтримали українські футболісти.
Нагадаємо, Ярмоленко успішно переніс операцію на ахллі та зустрічає день народження вдома.
Джерело - twitter Вест Гема.