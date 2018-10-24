Президент Вест Гема підтримав Ярмоленка. ФОТО

Президент Вест Хема Девід Голд підтримав українського вінгера Андрія Ярмоленко після перенесеної операції.
Слова підтримки Голд написав на своїй сторінці в Twitter.
"Андрій Ярмоленко переніс операцію на ахілловому сухожиллі. Швидше за все, він буде без футболу півроку. Я особисто передам Андрію, що ми всі підтримуємо його в цей складний кризовий час. Бажаю йому якнайшвидшого відновлення", - йдеться в повідомленні.
Andriy Yarmolenko’s has undergone surgery to repair a damaged Achilles tendon and is expected to be sidelined for around six months.— David Gold (@davidgold) 22 жовтня 2018 р.
I will personally let him know that we will all support him through this difficult time and we all wish him a speedy recovery. dg @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/cUfp9Rpwji
Нагадаємо, у матчі з Тоттенгемом Ярмоленко отримав важку травму — розрив ахіллового сухожилля.
Його агент розповів про деталі операції
Джерело - twitter.com/davidgold.