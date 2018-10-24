Президент Вест Гема підтримав Ярмоленка. ФОТО

Президент Вест Хема Девід Голд підтримав українського вінгера Андрія Ярмоленко після перенесеної операції.

Слова підтримки Голд написав на своїй сторінці в Twitter.

"Андрій Ярмоленко переніс операцію на ахілловому сухожиллі. Швидше за все, він буде без футболу півроку. Я особисто передам Андрію, що ми всі підтримуємо його в цей складний кризовий час. Бажаю йому якнайшвидшого відновлення", - йдеться в повідомленні.