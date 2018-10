Президент Вест Гема підтримав Ярмоленка. ФОТО

"Андрій Ярмоленко переніс операцію на ахілловому сухожиллі. Швидше за все, він буде без футболу півроку. Я особисто передам Андрію, що ми всі підтримуємо його в цей складний кризовий час. Бажаю йому якнайшвидшого відновлення", - йдеться в повідомленні.

Andriy Yarmolenko’s has undergone surgery to repair a damaged Achilles tendon and is expected to be sidelined for around six months.

I will personally let him know that we will all support him through this difficult time and we all wish him a speedy recovery. dg @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/cUfp9Rpwji