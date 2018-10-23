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Де дивитися матч групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар — Манчестер Сіті

Сьогодні 08:34 197 0
Де дивитися матч групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар — Манчестер Сіті

У Лізі чемпіонів розпочинається третій тур, в якому донецький Шахтар у Харкові прийме Манчестер Сіті.

Матч почнеться 23 жовтня о 22 годині.

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Трансляцію гри покаже телеканал Футбол 1.

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Також можна переглянути матч Шахтар — Манчестер Сіті на онлайн-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу в режимі реального часу на нашому сайті.

Нагадаємо, Шахтар залишився без ключового гравця. А Зінченко може зіграти проти гірників на незвичній для себе позиції.

Джерело - Чемпіон.

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