Офіційно: Марлос не зіграє з Манчестер Сіті

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека підтвердив інформацію про травму півзахисника Марлоса.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
"Якщо говорити про Тайсона і Марлоса — ми втратили два, можливо, найважливіші елементи в команді. Але ми постараємося грати тими силами, які в нас є. Тактична схема не зміниться. Марлос отримав травму в останній грі чемпіонату. Він пропустить два тижні і не зіграє завтра та й у двох наступних матчах", — сказав Фонсека.
Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що Марлос травмувався.
Тим часом Зінченко може зіграти проти Шахтаря.
Джерело - Шахтар.