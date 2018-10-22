Офіційно: Марлос не зіграє з Манчестер Сіті

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека підтвердив інформацію про травму півзахисника Марлоса.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

"Якщо говорити про Тайсона і Марлоса — ми втратили два, можливо, найважливіші елементи в команді. Але ми постараємося грати тими силами, які в нас є. Тактична схема не зміниться. Марлос отримав травму в останній грі чемпіонату. Він пропустить два тижні і не зіграє завтра та й у двох наступних матчах", — сказав Фонсека.